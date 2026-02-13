La familia de Sergio Delgado estalla tras la puesta en libertad del acusado de matarle de un puñetazo: "Solo queremos justicia"

El hombre acusado de matar al joven vallisoletano Sergio Delgado de un puñetazo ha quedado en libertad. Así lo ha determinado el juez después de que el veredicto del jurado dictaminara como homicidio imprudente la muerte del joven. Todavía no se ha emitido ninguna sentencia, pero el magistrado considera que los dos años que ha pasado en la cárcel ya suponen la mitad del máximo que podría pasar en prisión, un total de cuatro.

La familia del joven ha estallado tras conocerse la decisión. En un vídeo publicado por Nagore en Instagram ha exigido "justicia ante los hechos cometidos, sin quitarle importancia a ninguno de ellos". La familia, ha asegurado, no busca "ojo por ojo", sino que "cada uno pague sus actos y las consecuencias que conllevan". Además, ha indicado que ha tenido que publicar el vídeo debido a las "mentiras" que se han dicho sobre Sergio.

Nunca, nunca le han gustado los conflictos

Así las cosas, la joven ha enumerado las virtudes de Sergio, "amable, bromista, de mente abierta, muy tranquilo" y ha enfatizado que era una persona a la que "nunca, nunca" le han gustado los conflictos. Por eso, ante la avalancha de mentiras contra alguien "que no puede defenderse" ha compartido el vídeo con el objetivo de "honrar la memoria y que se sepa cómo era".

Según el auto de la Audiencia de Burgos, el riesgo de fuga está descartado porque se conoce el domicilio del acusado y la Sala considera que, después de celebrarse el juicio oral y a punto de cumplirse dos años de prisión provisional el próximo 24 de febrero, no hay razones que justifiquen el mantenimiento de las medidas cautelares.

Descartados el asesinato y el homicidio doloso

Además, el tribunal ha tenido en cuenta el veredicto emitido por el jurado popular, que señala que los hechos podrían ser calificados como "delito de homicidio por imprudencia", por lo que la pena de prisión según el Código Penal no excedería los cuatro años. En la lectura del veredicto, el jurado consideró que el acusado dio el puñetazo, pero sin imaginar las consecuencias que tendría, por lo que quedaron descartados el asesinato y el homicidio doloso.

Previamente, el Ministerio Fiscal había calificado los hechos como homicidio doloso con pena de 12 años de prisión, pero la rebajó a cuatro y una indemnización de 90.000 euros para cada progenitor y 25.000 para la hermana de la víctima. Por su parte, la acusación pedía 20 años de prisión por asesinato, mientras que la defensa pidió dos años con liberación inmediata.

El acusado le preguntó a Sergio si era de 'Pucela'

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2024. Sergio estaba celebrando una despedida de soltero en Burgos con unos amigos. En un momento determinado fueron a un bar de copas, donde mantuvo una conversación con el acusado. Este le preguntó a Delgado si era de 'Pucela', a lo que contestó que sí. Pero el jurado no consideró que el puñetazo fuera como consecuencia de esto, porque nadie escuchó toda la conversación.

Según los forenses, la muerte fue como consecuencia de un traumatismo craneofacial que provocó una conmoción medular como consecuencia del puñetazo y la posterior caída. También para el jurado tuvo mucho peso la cantidad de alcohol que había ingerido la víctima.