¿La falta de dinero mata el amor? Las parejas con altos ingresos se sienten más amados que las que tienen bajos ingresos

España es el país europeo que se considera como "más satisfecho" con su vida amorosa y el único que se cuela en el 'top ten' mundial junto con Países Bajos.

Así lo confirma el estudio de Ipsos sobre 'Satisfacción con la vida amorosa 2026', realizado en 29 países para analizar cómo se sienten los ciudadanos en cuanto a sus relaciones sentimentales y sexuales, que fue publicado este jueves coincidiendo con la celebración, el sábado, de San Valentín y según el cual, además, las personas casadas y con mayores ingresos son las más satisfechas con su vida amorosa, tal y como precisó la compañía en un comunicado.

Esta investigación incluye un Índice de Satisfacción de la Vida Amorosa que agrupa la valoración sobre sentirse amado, la vida sexual y la relación de pareja, que sitúa a España, con 81 puntos, como el país europeo más satisfecho con su vida amorosa y el único en el top diez mundial, junto con Países Bajos.

Países Bajos lidera el ránking

Por lo que respecta a los factores que intervienen en este Índice, en cuanto a sentirse amado, son los Países Bajos los líderes con un 85% de población que se declara sentirse muy o bastante amado, seguido por España con un 83%.

Asimismo, por lo que se refiere a la satisfacción con la vida romántica/sexual, aquellos que no están contentos con esta faceta de su vida, de media global, alcanzan el 31% y en España este porcentaje de insatisfechos baja hasta el 25%, siendo el primer país europeo de la lista mundial más satisfecho con su vida romántica/ sexual (70%).

Los millennials, los más contentos con sus relaciones

Por generaciones, son los españoles millennials los que más contentos están con este aspecto de su vida (77%), seguidos de los baby boomers (74%), mientras los más jóvenes, la generación Z, son los menos satisfechos (60%).

Pese a que no se observan "diferencias significativas" entre géneros en lo que respecta a sentirse amado, sí hay diferencias respecto a la satisfacción con la vida sexual, donde los hombres se muestran más satisfechos (72%) que las mujeres (68%), una tendencia que se repite en todas las generaciones y es "más acentuada" entre las mujeres Z.

Matrimonio

En paralelo, según el estudio, en España los casados y los que no lo están valoran de forma muy positiva con un 87% la vida de pareja, si bien las personas casadas están más satisfechas con su vida sexual y se sienten más amadas.

Ellas, de hecho, son las más propensas a decir que se sienten amadas (89%) frente a las que no lo están (80%) y la vida marital parece ser una garantía de satisfacción sexual (81%), mientras que entre quienes no lo están el porcentaje baja hasta un 60%.

Dinero

Junto a ello, de media global, un 82% de personas que viven en hogares de altos ingresos se sienten amados y el 68%, de media global, también lo está con su vida romántica y sexual, mientras que, en los hogares de bajos ingresos, los porcentajes bajan hasta el 72% y 52% respectivamente.

Por su parte, en España, el 92% de las personas de hogares con altos ingresos afirman sentirse amadas frente a un 82% por parte de las personas de hogares de bajos ingresos.

La diferencia todavía es mayor cuando se trata de valorar la satisfacción sobre la vida amorosa/sexual, siendo los que cuentan con un nivel más alto de ingresos (82%) los más satisfechos frente al 65% de los que cuentan con menos ingresos.

Por último, lo mismo ocurre con la relación de pareja, dado que el 85% de la gente de bajos ingresos se declara satisfecha, un porcentaje que se incrementa en 10 puntos en el caso de los hogares de mayores ingresos (95%).