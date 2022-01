Factura de la luz de 6.860 euros: La desagradable sorpresa de una pareja en A Coruña

¿Qué cara pondrías si te llega la factura de la luz y compruebas que el montante asciende a 6.860 euros? Y sí, el precio de la luz está caro pero esto es otro nivel, ya que su factura solía rondar los 50 euros. Es lo que le ha sucedido a una pareja en Galicia, Joaquín Fernández y Amanda Villar que tienen un piso en el barrio de Monte Alto en A Coruña.

Joaquín bajó a recoger la correspondencia del buzón y entre las cartas, había una de Naturgy. Como de costumbre abrió el sobre para ver cuanto tocaba pagar este mes. Al ver la cantidad casi se cae del susto. La factura reflejaba la cifra de 6.860,15 euros. Subió corriendo a casa para mostrar su indignación a Amanda que no entendía muy bien que pasaba. "Agitaba el papel y me decía, ¡mira, mira!", comenta la mujer. Así lo explicaron en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz.

"Estamos temblando por la próxima factura"

Evidentemente eran conscientes de que era imposible que no hubiera algún error. Intentaron contactar con la compañía pero al ser fin de semana no pudieron hacerlo. Ya el lunes presentaron la reclamación que será resuelta en los próximos diez a quince días. "Estamos temblando por la próxima factura que nos pueda llegar. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Ni que tuviéramos un solario en casa", lamenta Amanda.

La compañía explica el error

La pareja también se dirigió a su sucursal bancaria que inmediatamente bloqueó el pago ante la claridad de un error en la factura. Pero Amanda señala que "imagina que tienes ese dinero en el banco, no te das cuenta y que te la cuelan..." Desde la compañía argumentan que a raíz del cambio de tarifas del 31 de mayo se han producido errores en contadores que han creado facturas incorrectas y que llegan con retraso. Señalaron, sin embargo, que se está ofreciendo solución a todos los afectados.