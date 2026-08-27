Evacuado el pueblo de El Saler (Valencia) y sus campings por el peligro del incendio forestal en la Devesa

El Ayuntamiento de València ha ordenado este jueves la evacuación preventiva del núcleo de El Saler y de los campings de la pedanía ante la evolución del incendio forestal declarado en la Gola de Pujol, en la Devesa. La Generalitat ha activado la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) debido al riesgo para la población y los bienes no forestales.

La Generalitat ha enviado a las 17:20 horas un Es-Alert a los teléfonos móviles de la zona para informar de la evacuación y trasladar las instrucciones de seguridad. Para facilitar el desalojo, el consistorio ha movilizado autobuses de la EMT. Las personas evacuadas serán trasladadas a la Alquería del Basket y la Fonteta, habilitadas como espacios de acogida. Cruz Roja ha desplegado efectivos en el pabellón de la Fonteta para prestar asistencia a los afectados.

Refuerzo del dispositivo de extinción

Ante la evolución del fuego, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado al tercer batallón desde su base en Bétera para incorporarse a las labores de extinción. Además, siete patrullas de Seguridad Ciudadana y seis de Tráfico de la Guardia Civil colaboran en el operativo de evacuación. A las 17:30 horas, diez medios aéreos trabajaban en la zona, ocho de la Generalitat y dos del Ministerio para la Transición Ecológica. El dispositivo se completa con doce dotaciones de los bomberos municipales de València.

Previamente, los servicios de emergencia habían desalojado la playa próxima al incendio, una torre de viviendas y el aparcamiento de la zona debido a la presencia de humo. La CV-500 permanece cortada en ambos sentidos, mientras la Policía controla los accesos al área afectada.

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado instalado en el Parque de Bomberos de El Saler y ha pedido a la población "máxima prudencia y atención a las indicaciones de los equipos de emergencia". El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también ha reclamado la máxima colaboración ciudadana y el cumplimiento de las instrucciones de las autoridades.