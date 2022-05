Eurovisión 2022: Qué significa 'SloMo', el título de la canción con la que Chanel representará a España

Ha llegado el día. Este sábado a las 21:00 horas se celebra la 66ª edición del Festival de Eurovisión en Turín. Por primera vez desde 1995, la representante española, Chanel Terrero, se sitúa entre las favoritas para ganar el ansiado micrófono de cristal.

Con su tema 'SloMo', que promete ser una de las canciones del verano, Chanel pondrá a bailar a toda Europa desde el escenario del Pala Olímpico de Turín (Italia). La artista procedente de la Habana se ha ganado el cariño del público, a pesar de que -en un primer momento- su elección en el 'Benidorm Fest' estuvo envuelta en polémica.

Horario y orden de actuación

La final de Eurovisión 2022 se celebrará este sábado 14 de mayo en el Palasport Alpitour de Turín (Italia) a partir de las 21:00 horas. En la gala, participarán los países que se han clasificado en las semifinales ya celebradas y los que conforman el 'Big Five', la denominación oficial de los cinco países que más dinero aportan a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y que tienen garantizado su pase directo a la final -España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido-.

España actuará en la décima posición, según ha informado la cuenta oficial de Eurovisión desde Twitter. La gala la abrirá la banda We Are Domi, representando a República Checa con la canción 'Lights Off', y la cerrará Stefan, el representante de Estonia con el tema 'Hope'.

Qué significa SloMo

No hay duda de que 'SloMo' reúne todos los ingredientes para triunfar este sábado en Turín. Además de la potente puesta en escena de Chanel, uno de los puntos fuertes de la canción que representará a nuestro país es la mezcla del español y el inglés. Un 'spanglish' popular en las canciones del reguetón con el que llegar a un público más amplio.

Sin embargo, hay un detalle por el que muchos se preguntan. ¿Qué significa la palabra 'SloMo'?

'SloMo' es una abreviación de 'slow-motion' (cámara lenta en español), tema en el que se basa el estribillo de la canción. Durante la actuación de Chanel en el Benidorm Fest pudimos ver como, en varios momentos, mientras suena el estribillo de la canción, el propio ritmo del baile va a cámara lenta, y de ahí el título.

Esta es la letra completa de la canción:

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo 'tá loco con este body

Si tengo un problema, no es monetary

Les vuelvo loquito' a todos los daddie'

Voy siempre primera, nunca secondary

Apena' hago doom, doom con mi boom, boom

Y le' tengo dando zoom, zoom on my yummy

Y no se confundan, señora' y señore'

Yo siempre estoy ready pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una, no hay imitacione' (na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah)

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah)

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

Te gusta to' lo que tengo

te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (ah)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oye)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oh-yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (a este dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo