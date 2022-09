Las etiquetas de la DGT que pueden entrar en la zona de bajas emisiones de Madrid

El uso del distintivo ambiental comenzó el año 2016 como una medida de clasificación de vehículos, utilizando su eficiencia energética para conocer el impacto que tienen en el entorno. Desde entonces, se han ido creando nuevas limitaciones para el transitar en grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

El 20 de mayo 2021 se creó la Ley 7/2021, también conocida como Ley de Cambio Climático y Transición Energética, concebida para obligar a todas las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes a establecer nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

En el caso de la capital, a día de hoy son cuatro los tipos de etiqueta admitidos en la ZBE madrileña. Las limitaciones se muestran dentro de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. En líneas generales, se prohíbe el acceso y la circulación a todos los automóviles que tengan una clasificación ambiental A dentro del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.

¿Cuáles son las diferentes etiquetas ambientales?

Las normas difieren según la etiqueta que tenga cada coche,. Estas pueden ser A o ninguna, B, C, ECO y 0 emisiones.

Modelos de etiquetas medioambientales | DGT

Vehículos 0 emisiones

Todos los coches con esta etiqueta son eléctricos e híbridos enchufables que superan o igualan los 40 kilómetros de autonomía eléctrica.

Estos automóviles pueden circular por cualquier parte, sin ningún tipo de restricciones. También pueden aparcar de manera gratuita en las ZBE.

Vehículos ECO

Todos los coches con esta etiqueta son híbridos con una autonomía eléctrica por debajo de los 40 kilómetros, microhíbridos y vehículos que funcionan con Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Pese a que carecen de algunos de los beneficios que tenían los tipo 0, concretamente los de circular por carriles BUS-VAO y aparcar de manera gratuita en las ZBE, los demás puntos positivos son iguales.

Vehículos C

Todos los coches con esta etiqueta son coches nuevos que no pertenezcan a ninguno de estos grupos: híbridos, eléctricos, microhíbridos y bifuel. Además, también se encuentran dentro de esta etiqueta los gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y los diésel matriculados a partir de septiembre de 2015.

Son los más comunes en las carreteras españolas. Tienen el derecho de acceder a las ZBE, aunque no pueden aparcar dentro de ellas.

Vehículos B

Todos los coches con esta etiqueta han sido matriculados del año 2001 en adelante, en caso de los gasolina, y del año 2006 en adelante en diésel.

Gozan de gran parte de los privilegios que tienen los de la etiqueta C, aunque en caso de querer aparcar en una zona de estacionamiento regulado se les penalizará con un 20%.

Vehículos A o sin etiqueta

Se trata de los coches gasolina anteriores al año 2001, los diésel anteriores a 2006 o que no cumplen con la normativa europea sobre emisiones entran en esta clasificación.

Estos tienen prohibido entrar en las ZBE.

¿Qué coches pueden ingresar en la ZBE de Madrid?

Son cuatro las etiquetas permitidas en la ZBE madrileña: B, C, ECO y 0. Esta medida afecta a todos los vehículos de España, ya estén matriculados en la Comunidad de Madrid u otra comunidad. Además, también deberán cumplir esta norma los coches extranjeros, que al no disponer de la clasificación por pegatinas no pueden acceder ni circular en las ZBE.

Existen unas serie de excepciones en las que este tipo de automóviles tienen permitido circular por la zona de bajas emisiones:

Vehículos A que no sean turismos , es decir, camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores.

, es decir, camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores. Los vehículos que tengan que trasladar a personas con una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida .

a personas con una para personas con . Vehículos de emergencias y Fuerzas Armadas .

. Vehículos considerados como "históricos" que se adhieran a la normativa del "Reglamento de vehículos históricos".

Estas se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024.

¿Cómo puedo saber la etiqueta de mi coche?

Para conocer esta información hay que acceder a la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico y entrar en la sección de "Vehículos".

Una vez dentro bastará con entrar en el apartado "Consulta del distintivo ambiental de tu vehículo". Tras introducir el número de matrícula del coche, la página web señalará de manera automática cual es la correspondiente.

En caso de entrar en una ZBE con una etiqueta restringida, la Ley de Tráfico que entró en vigor el 21 de marzo de 2022 señala que se impondría una multa de 200 euros.