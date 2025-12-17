"Estoy en el infierno": la difícil situación de Adrián Gordillo, 'El mecos' en 'Aída'

Adrián Gordillo, el actor que conquistó al público infantil como 'El Mecos' en 'Aída', atraviesa ahora el lado más oscuro de la fama efímera. ¿Cómo ha pasado de los focos y el éxito a mendigar trabajo en las calles? Su historia revela las sombras del estrellato precoz en la industria audiovisual española.

Del éxito infantil a la absoluta precariedad

El actor madrileño saltó a la fama con solo 13 años al ganar un Goya por el cortometraje "Sueños", seguido de su rol en 'Aída' durante casi una década y participaciones en cine y televisión. "El éxito llegó muy pronto. Tenía todo: restaurantes, discotecas, los mejores amigos y amigas, dinero… todo", relata el actor, quien acumuló seis películas, series y proyectos en su mejor etapa.

Sin embargo, tras el estrellato juvenil, su carrera se estancó por completo, pasando de la cima a no recibir "ni un WhatsApp" ni pruebas de casting.​

Pérdidas familiares que marcaron el declive

El punto de inflexión llegó en 2020 con la muerte de su madre, seguida del fallecimiento de su padre tres años después y, recientemente, de su abuela materna, lo que hundió a Gordillo en una profunda crisis. Estas tragedias coincidieron con un parón profesional definitivo y problemas con malas compañías ligadas a la noche, de las que asegura haberse rehabilitado.

Ahora, con un hijo de cuatro años a su cargo y obligado a pagar una pensión sin ingresos fijos, vive en una habitación compartida de 15 metros cuadrados con su hermano en un piso con otras cinco personas.​

"No tengo ni para comer": un grito desesperado

"No estoy abajo, estoy en el infierno. Lo estoy pasando fatal. No tengo ni para comer", confesó Gordillo con la voz rota en una entrevista para el programa 'El tiempo justo' de Telecinco, donde detenieron la grabación varias veces por sus lágrimas.

Mostró una nevera con solo dos yogures y tres euros en el bolsillo para el mes, y su participación en la película 'Aída y vuelta' (estreno en 2026) solo le dejó unos 1.000 euros por seis jornadas, ya agotados.

"He pasado de tener un Goya y mil amigos a no tener nada, a nadie que me apoye", lamenta.​

Pide trabajo, no limosna

Gordillo no busca dinero, sino empleo: "Trabajo de lo que sea: mozo de almacén, albañil, fontanero, actor… me da igual. Quiero trabajar para poder salir adelante". El testimonio, calificado como "el más duro" revela la dura situación que muchos actores y actrices sufren tras una carrera con un ascenso y caída meteóricos.