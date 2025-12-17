SOCIEDAD

"Estoy en el infierno": la difícil situación de Adrián Gordillo, 'El mecos' en 'Aída'

El actor conocido por su icónico papel de la serie de comedia, ha reaparecido para denunciar una crisis personal y económica devastadora que lo tiene al límite. Con 36 años confiesa vivir en la ruina absoluta, sin ingresos ni apoyo, y clama por oportunidades laborales en un emotivo testimonio.​

ondacero.es

Madrid |

Adrián Gordillo asiste al 16.º Festival de Cine de Málaga 2013 el 20 de abril de 2013 en Málaga, España.
Adrián Gordillo asiste al 16.º Festival de Cine de Málaga 2013 el 20 de abril de 2013 en Málaga, España. | GETTY

Adrián Gordillo, el actor que conquistó al público infantil como 'El Mecos' en 'Aída', atraviesa ahora el lado más oscuro de la fama efímera. ¿Cómo ha pasado de los focos y el éxito a mendigar trabajo en las calles? Su historia revela las sombras del estrellato precoz en la industria audiovisual española.

Del éxito infantil a la absoluta precariedad

El actor madrileño saltó a la fama con solo 13 años al ganar un Goya por el cortometraje "Sueños", seguido de su rol en 'Aída' durante casi una década y participaciones en cine y televisión. "El éxito llegó muy pronto. Tenía todo: restaurantes, discotecas, los mejores amigos y amigas, dinero… todo", relata el actor, quien acumuló seis películas, series y proyectos en su mejor etapa.

Sin embargo, tras el estrellato juvenil, su carrera se estancó por completo, pasando de la cima a no recibir "ni un WhatsApp" ni pruebas de casting.​

Pérdidas familiares que marcaron el declive

El punto de inflexión llegó en 2020 con la muerte de su madre, seguida del fallecimiento de su padre tres años después y, recientemente, de su abuela materna, lo que hundió a Gordillo en una profunda crisis. Estas tragedias coincidieron con un parón profesional definitivo y problemas con malas compañías ligadas a la noche, de las que asegura haberse rehabilitado.

Ahora, con un hijo de cuatro años a su cargo y obligado a pagar una pensión sin ingresos fijos, vive en una habitación compartida de 15 metros cuadrados con su hermano en un piso con otras cinco personas.​

"No tengo ni para comer": un grito desesperado

"No estoy abajo, estoy en el infierno. Lo estoy pasando fatal. No tengo ni para comer", confesó Gordillo con la voz rota en una entrevista para el programa 'El tiempo justo' de Telecinco, donde detenieron la grabación varias veces por sus lágrimas.

Mostró una nevera con solo dos yogures y tres euros en el bolsillo para el mes, y su participación en la película 'Aída y vuelta' (estreno en 2026) solo le dejó unos 1.000 euros por seis jornadas, ya agotados.

"He pasado de tener un Goya y mil amigos a no tener nada, a nadie que me apoye", lamenta.​

Pide trabajo, no limosna

Gordillo no busca dinero, sino empleo: "Trabajo de lo que sea: mozo de almacén, albañil, fontanero, actor… me da igual. Quiero trabajar para poder salir adelante". El testimonio, calificado como "el más duro" revela la dura situación que muchos actores y actrices sufren tras una carrera con un ascenso y caída meteóricos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer