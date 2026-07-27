Estos son los mayores incendios forestales en la historia de España: el de Ávila encabeza la lista con 50.000 hectáreas arrasadas

Los incendios continúan arrasando España un día más. El que más preocupa sigue siendo el de Burgohondo (Ávila) que ha arrasado ya 50.000 hectáreas y se ha convertido en el mayor fuego de la historia de España, al superar al de Larouco, Quiroga y Oencia (Ourense, Lugo y León) de agosto de 2025.

Ha sido la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, la que ha dado el dato, al tiempo que ha destacado el trabajo "conjunto" de todas las administraciones. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lanzado un mensaje de esperanza al explicar que evoluciona "en positivo", aunque "despacio".

El incendio de Ávila ya lleva cuatro días ardiendo, pero las altas temperaturas, los vientos fuertes y cambiantes y las condiciones extremas han favorecido su extensión, hasta el punto de casi juntarse con el de la Sierra Oeste de Madrid. De hecho, desde hace unos días se tratan como un foco conjunto. 39 poblaciones han sido evacuadas entre Madrid, Ávila y Toledo y cuatro confinadas. Hay 50.000 personas fuera de sus casas y miles de pérdidas económicas.

Uña de Quintana

Zamora volvió a ser en 2025 un foco de incendios. Prueba de ello, el incendio de Uña de Quintana, que arrasó unas 40.080 hectáreas. Por aquel entonces, se convirtió en el de mayor superficie quemada desde que comenzó la serie histórica en 1968.

Poblaciones como Molezuelas de la Carballeda, Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Congosta, tuvieron que desalojar a sus 700 vecinos y la UME, junto con otros 40 medios, trabajó durante días en su extinción. Sin embargo, la noticia más trágica fue la muerte de dos voluntarios durante las labores de extinción, además de seis heridos en estado crítico por quemaduras.

Larouco, Quiroga y Oencia

Una situación similar se vivió el pasado verano en Ourense, Lugo y León. Durante 18 días el fuego no dejó de arder en estas tres provincias y 37.765 hectáreas fueron arrasadas. No hubo víctimas mortales, pero sí materiales y ambientales. Este incendio fue el mayor también en la historia de Galicia y necesitó de un gran despliegue de medios para su completa extinción.

El incendio forestal originado en Larouco (Ourense), considerado ya el mayor de todos los declarados en Galicia desde que hay registros | Agencia EFE

La Mierla

El incendio de La Mierla es muy reciente. De hecho, no ha sido hasta hace unas horas cuando se han levantado todas las restricciones y todos los evacuados han podido volver a sus casas. Este incendio de la provincia de Guadalajara ha quemado 33.418 hectáreas y se ha quedado a escasos kilómetros de traspasar a la provincia de Soria.

Vista del humo del incendio foresta de La Mierla | Europa Press

Hasta 384 poblaciones han tenido que ser evacuadas. Su evolución fue extremadamente rápida, ya que en solo 40 minutos pasó de nivel 1 a nivel 2 y tres horas después de su inicio, el Gobierno de Castilla-La Mancha solicitó la intervención de la UME. Y es que el incendio llegó a avanzar 60 metros por minuto e, impulsado por la velocidad del viento, superó cortafuegos de 40 metros de anchura.

Incendio de Losacio

En la memoria de todos queda el incendio de Losacio (Zamora) del verano de 2022, en el término de la Sierra de la Culebra. La superficie calcinada fue de 35.960 hectáreas y es uno de los mayores incendios de la historia de Castilla y León. De hecho, la superficie quemada de este fuego se unió a la de otro incendio que había tenido lugar dos meses antes muy cerca, entre Ferreras de Arriba y Sarracín de Aliste.

La Sierra de la Culebra es un espacio natural que forma parte de la reserva de la biosfera Meseta Ibérica. Tras las llamas, quedó gravemente dañada. A esto se suma la muerte de cuatro personas: un bombero forestal, un pastor y dos vecinos que murieron un mes después debido a las graves quemaduras.

Llamas de Cabrera-Yeres

Este incendio de León estuvo casi dos meses ardiendo (58 días) en 2025 y quemó 26.241 hectáreas. El fuego comenzó por culpa de un rayo durante una tormenta el 8 de agosto y necesitó la intervención de 150 medios. El fuego se unió al de Yeres y afectó al paisaje de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Parque de las Médulas, calcinado tras el incendio | Fernando Otero / Europa Press

Este fuego también dejó una víctima mortal, un bombero forestal de Soria que se desplazó hasta el lugar para ayudar y al que le cayó encima una autobomba en la localidad de Esponiso de Compludo.

Navalacruz

En 2021, Ávila volvió a ser pasto de los incendios. Esa vez le tocó al pueblo de Navalacruz, donde el fuego quemó 23.078 hectáreas. En algunos lugares, como el pueblo de Sotalbo, solo quedó en pie la localidad, porque el 90% del término municipal quedó arrasado. En aquel momento fue el más grande de toda la historia en Castilla y León.

No hubo víctimas mortales, pero sí dejó un grave impacto ambiental y cultural. Un centenar de personas fueron desalojadas. El fuego se originó por un accidente en la carretera y las llamas llegaron a avanzar a una velocidad de 1.000 hectáreas por hora.

Bejís

El incendio de Bejís fue el mayor de la Comunidad Valenciana en 2022. Un rayo provocado por una tormenta seca fue el inicio de un fuego que se llevó por delante 19.362 hectáreas. Más de una decena de municipios se vieron afectados y unas 2.200 personas fueron evacuadas. Las labores de extinción fueron muy complejas debido a las condiciones meteorológicas y la orografía del terreno.

Uno de los episodios más graves asociados a este incendio se produjo cuando un tren de media distancia que realizaba el trayecto entre Valencia y Zaragoza se encontró con un foco activo junto a la vía férrea. El convoy se detuvo y, presa del pánico, algunos pasajeros descendieron del tren sin autorización, quedando expuestos al humo y a las llamas. Como consecuencia, varias personas sufrieron quemaduras e inhalación de humo y tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios.