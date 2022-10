Estos son los alimentos que nunca debes meter en la nevera

La subida de precios en nuestra compra ha provocado que cada vez estemos más atentos a los productos que adquirimos en el supermercado. Queremos ahorrar y por eso muchos optan por comprar los productos básicos para una alimentación equilibrada, prescindiendo de algunos "caprichos" que antes sí se podían permitir.

Pero de nada sirve reducir la cesta de la compra si en casa no conservamos adecuadamente los alimentos y acabamos desperdiciando la comida. Por eso, es importante saber dónde guardar los alimentos - en la nevera o la despensa- ya que no a todos les conviene el frío.

Los alimentos que nunca debes guardar en la nevera

Las bajas temperaturas pueden hacer que algunos alimentos no maduren, se pongan duros o pierdan sabor. A continuación te explicamos qué alimentos no debes meter en la nevera y por qué.

El pan

El pan es uno de los alimentos que solemos guardar en el frigorífico, pero esto hace que se estropee más rápido. Según recoge el portal 'Saber vivir', el frío provoca que el pan pierda su sabor y por eso lo más aconsejables es guardarlo en un lugar fresco y seco.

El chocolate

Seguro que alguna al sacar el chocolate de la nevera has observado que éste tenía una especie de capa blanquecina y has notado que su sabor no era tan intenso. Esto se debe a que las bajas temperaturas pueden alterar su sabor, y, por lo tanto, empeorar el producto. Lo ideal en este caso es conservarlo a temperatura ambiente y alejado de la luz.

Los tomates

A bajas temperaturas, el tomate pierde sus propiedades. El frío modifica su proceso de maduración y altera su aroma y su sabor.

El jamón serrano

Con el jamón serrano ocurre lo mismo que con los tomates. Al ser un embutido, pensamos que debemos guardarlo en la nevera (como el jamón york o la mortadela). Sin embargo, a bajas temperaturas el jamón serrano pierde su aroma y su sabor tan característico.

Los quesos curados

La mayoría de quesos necesitan refrigeración para conservarse adecuadamente. Sin embargo, el queso curado es la excepción. El frío altera sus propiedades: hace que se reseque, agriete y pierda su aroma y su sabor.

Los plátanos

Los plátanos y el frío no hacen buenas migas, como ocurre con el resto de frutas tropicales. Desde 'Saber vivir' aconsejan conservarlos a temperatura ambiente y envolver la punta del plátano con papel film para ralentizar su proceso de maduración.

Los huevos

¿Si en el supermercado los huevos no están refrigerados, por qué al llegar a casa los guardamos en el frigorífico? Los huevos son un alimento que no necesitan el frío para conservarse. Sin embargo, la nevera es el lugar más seguro donde guardarlos ya que los cambios temperatura le sientan muy mal.