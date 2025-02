Estos son los 10 países más inteligentes del mundo, según un nuevo estudio

La inteligencia es algo difícil de cuantificar, pero eso no impide que la gente lo intente. A lo largo de la historia hemos creado diferentes pruebas de cociente intelectual (CI), como la WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), que evalúa memoria, razonamiento y comprensión verbal, o la Raven’s Progressive Matrices, que mide inteligencia fluida a través de patrones y lógica. Sea como sea, cualquier resultado sin duda generará debate y controversia, ya que las diferentes perspectivas otorgan diferente peso a los distintos criterios. Sin embargo, esta falta de consenso no ha impedido que World of Card Games cree su propia clasificación de los países más inteligentes del mundo.

Para realizar esta clasificación se siguió una metodología concreta, en la que se incluyeron el número de nominaciones al Premio Nobel, las clasificaciones universitarias, los puntajes promedio de CI nacionales (utilizando la escala Lynn-Becker) y los niveles de educación superior. Han usado fuentes de datos de organizaciones muy conocidas, como la Organización del Premio Nobel, la World Population Review y las bases de datos educativas internacionales.

El país más inteligente del mundo

Según World of Card Games, Suiza es el país más inteligente del mundo, con una puntuación de 92,02 sobre 100 en su clasificación.

En total, los suizos cuentan con 1.099 nominaciones al Premio Nobel y un coeficiente intelectual medio de 99,24. En cuanto al nivel educativo, el 40,02% de los habitantes posee al menos una licenciatura o equivalente, mientras que el 18,05% posee un máster o equivalente. Además, 32 universidades suizas han recibido nominaciones al Premio Nobel.

Europa domina el ranking de los países más inteligentes

Dentro de la clasificación hecha por el World of Card Games, los países europeos dominan la tabla; y Estados Unidos es el único país no europeo que figura entre los diez primeros. Estados Unidos ocupa el tercer puesto con una puntuación general de 89,18, superado por el Reino Unido, que ocupa el segundo puesto con 89,40.

Ambos países destacan en particular por el número de personas nominadas al Premio Nobel: el Reino Unido con 2.392 y los Estados Unidos con la increíble cifra de 5.717. Los Estados Unidos también encabezan la lista de universidades nominadas al Premio Nobel: 256, exactamente el doble de las 128 del Reino Unido. Sin embargo, el Reino Unido ocupa el primer puesto en cuanto a coeficiente intelectual y educación, con un coeficiente intelectual medio de 99,12 que supera al de los Estados Unidos, de 97,43.

Más abajo en la clasificación, los Países Bajos ocupan la cuarta posición y son el único país entre los cinco primeros que supera la barrera del siglo en cuanto a coeficiente intelectual, con un promedio de 100,74. Solo la población de Finlandia, en el décimo puesto, supera a la de los holandeses, con un coeficiente intelectual medio de 101,20.

Una anomalía interesante es Alemania, que ocupa un lugar muy alto en cuanto a nominaciones al Premio Nobel y coeficiente intelectual (igual que los Países Bajos), pero cuya puntuación se ve reducida por el bajo porcentaje de adultos con estudios de grado o superiores. Esto es particularmente sorprendente teniendo en cuenta que Alemania lleva mucho tiempo siendo uno de los principales centros académicos del mundo.