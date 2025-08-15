Estas son las carreteras cortadas por los incendios: dos nacionales y nueve secundarias

La lucha contra los incendios que asolan el país ha coincidido con el puente del 15 de agosto, en el que se produce el último relevo de las vacaciones y en el que se registra una alta tasa de desplazamientos. No obstante, pese a las retenciones que ya se experimentan en las salidas y entradas de grandes ciudades. La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene 11 carreteras cortadas a causa del fuego.

Del total, dos de las vías son nacionales. Concretamente, se trata de la N-525 en A Gudiña (Ourense), en sentido ascendente de la kilometración y la N-630 a su paso por Cáceres, e interrumpida en ambos sentidos, tanto el que conduce a Aldeanueva del Camino, como el que lleva a Plasencia.

Las nueve restantes se tratan de carreteras secundarias ubicadas en Cáceres, Huelva, León, Palencia y Zamora. En el caso de la provincia extremeña, se tratan de la CC-206, entre Almendral y Guijo de Granadilla; la CC-213, entre Villar de Plasencia y Cabezabellosa; y la CC-214, a la altura de Jarilla. En Huelva está interrumpida la circulación en la HU-8100, entre Aroche y Encinasola; en León la LE-133, entre Valdeviejas y Santiago Millas.

Mientras que en Palencia están afectadas las vías PP-2113, entre El Campo y Lores; la PP-2114, entre San Salvador de Cantamuda y Lebanza; y la PP-2116, entre San Salvador de Cantamuda y El Campo. Por último, en León, la LE-133, entre Valdeviejas y Santiago Millas; y en Zamora la ZA-102, entre Villanueva de la Sierra y Barjacoba.