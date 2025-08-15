TRÁFICO

Estas son las carreteras cortadas por los incendios: dos nacionales y nueve secundarias

El último relevo de las vacaciones de verano coincide con la lucha contra los incendios que asolan distintos puntos del país.

👉Última hora de los incendios en España, en directo: Hay 7 carreteras cortadas y la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida

Carlos Martín

Madrid |

La lucha contra los incendios que asolan el país ha coincidido con el puente del 15 de agosto, en el que se produce el último relevo de las vacaciones y en el que se registra una alta tasa de desplazamientos. No obstante, pese a las retenciones que ya se experimentan en las salidas y entradas de grandes ciudades. La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene 11 carreteras cortadas a causa del fuego.

Del total, dos de las vías son nacionales. Concretamente, se trata de la N-525 en A Gudiña (Ourense), en sentido ascendente de la kilometración y la N-630 a su paso por Cáceres, e interrumpida en ambos sentidos, tanto el que conduce a Aldeanueva del Camino, como el que lleva a Plasencia.

Las nueve restantes se tratan de carreteras secundarias ubicadas en Cáceres, Huelva, León, Palencia y Zamora. En el caso de la provincia extremeña, se tratan de la CC-206, entre Almendral y Guijo de Granadilla; la CC-213, entre Villar de Plasencia y Cabezabellosa; y la CC-214, a la altura de Jarilla. En Huelva está interrumpida la circulación en la HU-8100, entre Aroche y Encinasola; en León la LE-133, entre Valdeviejas y Santiago Millas.

Mientras que en Palencia están afectadas las vías PP-2113, entre El Campo y Lores; la PP-2114, entre San Salvador de Cantamuda y Lebanza; y la PP-2116, entre San Salvador de Cantamuda y El Campo. Por último, en León, la LE-133, entre Valdeviejas y Santiago Millas; y en Zamora la ZA-102, entre Villanueva de la Sierra y Barjacoba.

