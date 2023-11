Esta es la mejor hamburguesa de cada comunidad autónoma en España

El mundo de las hamburguesas cada vez va conquistando más paladares. Así nos lo confirma el Campeonato de España de hamburguesas, que en su tercera edición, se han podido saborear las mejores hamburguesas de España y, por supuesto, premiarlas. Y aunque cada comunidad tiene su hamburguesa ganadora, las tres mejores hamburguesas de España de entre las 290 participantes son la ‘Doble Cheese Bacon’, del restaurante sevillano Burger Food Porn, que se llevó la peineta como la máxima ganadora, seguida de la ‘Jet Lag Burger’ del respaurante Eatyjet, situado en el Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gastéiz, y en tercera posición se encuentra la ‘Galicia Japan Burger’, del restaurante gallego Lume.

Hacemos un repaso de las hamburguesas ganadoras en cada comunidad autónoma.

Andalucía: Doble Cheese Bacon (Sevilla)

Nos encontramos ante la ganadora de este año en el III Campeonato de España de hamburguesas. Sus ingredientes son carne de vaca rubia gallega madurada durante 45 días, cheddar madurado, salsa de huevos fritos con chistorra, bacon ahumado crujiente y su pan de brioche casero hecho a base de mantequilla francesa.

Local: Burger Food Porn

Aragón: Original Smoke (Zaragoza)

La hamburguesa del chef Alex Viñal se ha convertido en la mejor de Aragón. Su toque diferencial es el horno en el que se cocina: Kamado, un tipo de horno de carbón cerámico y forma circular de origen japonés. Este tipo de técnica de cocina cuenta con más de 1.700 años de antigüedad, que aúna aromas y temperaturas.

Los ingredientes de su hamburguesa son el pan brioche con mantequilla ahumada, salsa casera de tomate con tinto reducido, cebolla smoke, carne de chuletón, queso cheddar y cremoso de pimentón. Además, se sirve acompañada de salsa Nola ahumada, una salsa que lleva cebolla caramelizada y queso cheddar.

Local: Nolasmoke

Canarias: Ess a Burger (Las Palmas)

La inspiración de esta hamburguesa es el 'Ess a bagel', un bocata de bagel de Nueva York al que los cocineros de All Or Nothing quisieron hacer homenaje.

Los ingredientes de la Burger son 180gr. dry aged, mousse de crema de queso y jalapeños con sirope de agabe con un relish de cebollitas, queso gouda madurado durante 12 meses, bacon ahumado crujiente y salsa mil islas.

Local: All Or Nothing Burger

Cantabria: Altamira (Maliaño)

Situado en Maliaño, el restaurante The Duke’s decidió llamar ‘Altamira’ a su hamburguesa insignia a modo de homenaje a las cuevas de Altamira, cavidad natural de la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la Prehistoria y considerado por la UNESCO, Patrimonio Mundial.

Su propuesta de hamburguesa incluye como ingredientes la carne de buey madurada, rúcula, mayonesa de tuétano, queso cheddar Xedolí, de Artesanos Dels Avalls (Cataluña), bacon crujiente, cebolla y jalapeño marinado. Además, un ketchup de Blody Mary en coctelera abraza a su pan brioche artesanal.

Local: The Duke's

Castilla y León: La Comenzada (Ávila)

La Comenzada es la galardonada de la Comunidad de Castilla y León y está compuesta por un pan brioche, 200gr. de carne de vaca de 50 días de maduración, queso cheddar, cebolla caramelizada, bacon, mayonesa trufada, pepinillos y salsa Comenzada, cuya receta únicamente conoce su chef, José Luis Garcinuño.

Local: Restaurante El Comienzo

Castilla La Mancha: Montería (Navalcán)

En el pequeño pueblo de Toledo, Navalcán, se encuentra la burguer ganadora de la Comunidad de Castilla la Mancha y con su nombre: ‘Montería’, homenajea a los agricultores, ganaderos y productores locales.

Los ingredientes que incluye esta hamburguesa son pan brioche, carne de jabalí y ciervo, queso de cabra curado y ahumado fundido, mermelada de higos secos, mayonesa ecológica de pimentón de La Vera, chips de champiñones y canónigos.

Local: El Rincón de Ale

Cataluña: Bacon Me Crazy (Sant Boi de Llobregat)

La ‘Bacon Me Crazy’ no solo es la ganadora como mejor hamburguesa de Cataluña, es el absoluto best seller del Kiwi Burger Bar, en Sant Boi de Llobregat.

¿Su secreto? Sus ingredientes: doble de carne al tan famoso estilo smash, cebolla caramelizada, cheddar, trocitos de bacon ahumado y una mayonesa candy bacon.

Local: Kiwi Burger Bar

Extremadura: Thanos (Badajoz)

Su chef, David Ramos, es el creador de la mejor burger de esta comunidad. Compuesta por pan brioche artesanal, en esta ocasión relleno de carne Dry Aged con más de 65 días de maduración en la propia cámara del restaurante, queso gouda, yema de huevo curada, tuétano y polvo de aceituna. Además, a esto le añadimos una yema de huevo curada durante 6 horas.

Local: Origen Bouquets House

Galicia: Galicia Japan Burger (Santiago de Compostela)

Como su nombre indica, su chef Lucía Freitas se inspiró en Japón para crear la tercera mejor hamburguesa de España.

La carne de esta burger se cocina a la brasa en una Robatayaki (brasa japonesa) y la acompañan con las salsas tradicionales de okonomiyaki, col encurtida del pais (rizada y lombarda), katshuobushi (bonito seco), sisho verde del huerto y fundente queso. Todo ello acompañado por un pan brioche de mantequilla, elaborado por un pequeño obrador de Santiago (La Boulangerie).

Local: Lume

Madrid: American Smash 2.0 (Madrid)

Toda creación comienza con una idea y la del restaurante Dalù Burger fue su ‘American Smash 2.0’. Compuesta por pan brioche artesanal suavecito, tres carnes smash 100% ternera española, queso cheddar americano, cebolla salteada y una combinación de salsas. Además, incluye un toque dulce gracias a su mermelada de bacon casera.

Local: Dalù Burger

Navarra: Doble Not So Smash (Pamplona)

La ‘Doble Not So Smash’ no se ha convertido en la mejor Burger de Navarra por nada. Para conseguir la estrella culinaria de su restaurante, Soto del Prior, utilizan las carnes de los novillos (animales de 24 meses o más) criados en su propia ganadería. Además, los ingredientes de esta hamburguesa incluyen crema camembert, salsa barbacoa casera, cheddar y panceta.

Local: Soto del Prior

Valencia: Mirror B (Valencia)

Creada exclusivamente para la ocasión por Eduardo Espejo, chef del Restaurante Flama. La hamburguesa llamada Mirror-B está compuesta por berlina glaseada, mirror sauce con piparras dulces, patty de 180 g Black Angus USA Prime, cheddar blanco madurado, hojas de mostaza japonesa, avellanas garrapiñadas y rúcula frita.

Local: Jenkin's - Gran Vía

Murcia: The G.O.A.T (Bullas)

Con 200 gramos de Dry Aged de más de 90 días de maduración, queso gouda, nueva cecina de vaca dorada, crema de queso trufado, reducción de vino tinto D.O. Bullas y crumble de perlas de trufa encapsulada y pan brioche artesano, la ‘Goat’ del restaurante Tokio Burgers es la mejor hamburguesa de Murcia

Local: Tokio Burgers

La Rioja: Francis Valais (Logroño)

En el restaurante logroñés Bowie’s Meal House de La Rioja se creó la ‘Francis Valais’, una burger de carne de Vaca Dorada ahumada a la madera de Jack Danbiel’s, cebolla morada, pepinillos, queso suizo raclette, bacon ahumado a la misma madera y su nuevo pan brioche de la casa.

Local: Bowie´s Meal House Logroño

Islas Baleres: Brooklyn Dry Aged (Sant Josep de Sa Talaia)

La hamburguesa creada por la hamburguesería The Kitchen 62 Burger se encontró entre las 15 finalistas del certamen. Y está compuesta de 200 g de vaca rubia madurada durante 40 días, queso cheddar curado, cebolla caremlizada, pepinillo agridulce y la mayonesa koreana de la casa.

Con esta Burger, han querido crear una versión de la famosa Emmy Burger.

Local: The Kitchen 62

País Vasco: Jet Lag Burger (Vitoria-Gastéiz)

La segunda mejor hamburguesa de España, comparte con la ganadora que ambas comparten ser una hamburguesa de vaca rubia gallega y pan brioche. En este caso, la ‘Jet Lag Burger’ además incluye cheddar ahumado, guanciale curado y ahumado durante 24 horas, demi-glace de yema y bourbon, encurtidos nórdicos y la salsa secreta Jet Lag.

La idea de sus creadores era conseguir una hamburguesa capaz de combatir el Jet Lag y así mejorar un mal día ¿Lo conseguirá? Habrá que probarla.

Local: eatyjet | Gastronomía Nómada

Asturias: Sexy Burger (Oviedo)

Los ingredientes de la ‘Sexy burger’ no dejan indiferentes: 200gr. de carne asturiana de Trasacar, mayonesa trufada, salsa de tuétano, rúcula, queso Monterrey Jack, panceta ibérica y chutney de fresa y trigueros. Todo ello, envuelto en pan de cristal.

Local: Caprichos