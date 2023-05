El entrenador de las estrellas de Hollywood revela la sorprendente clave de su método para estar en forma

El entrenador de muchas celebrities de EEUU, Don Saladino, ha concedido una entrevista en la que revela parte de sus métodos. Sus clientes "nunca se mueren de hambre, nunca deshidratan el cuerpo, nunca hacen una dieta baja en carbohidratos". De hecho, el experto en fitness quiere que la gente coma más y deje de preocuparse por el número de la báscula.

Su popular programa de seis semanas que está diseñado para desarrollar músculo magro y quemar grasa sin restricciones masivas. Es una filosofía que funcionó para Blake Lively, Anne Hathaway , Emily Blunt o Cindy Crawford. Considera que los entrenamientos deben hacerte salir de él mejor de lo que entraste por lo que no deben ser una paliza excesiva.

Explica que hay que entender que el proceso no es lineal y habrá días en los que seguir los objetivos sea más sencillo y otros más complicado, "entender eso es muy importante", subraya. Otro de los pilares es evitar el déficit calórico agresivo. "Hay personas comen muy pocas calorías, no pueden perder peso. Su nivel de azúcar en la sangre es bajo y su nivel de energía es bajo, por lo que ya no se mueven con tanta frecuencia", explica.

En lugar de hacer un seguimiento de las macros o eliminar cualquier grupo de alimentos, Don aconseja a sus clientes que prioricen las fuentes magras de proteínas, los componentes básicos para el crecimiento muscular, y una variedad de frutas y verduras coloridas.

Los pilares fundamentales

Y más allá de milagros o técnicas inverosímiles, el pilar de su programa se basa en algo cotidiano como el sueño y la hidratación que "no son negociables" cuando se trata de cambiar la composición de su cuerpo. Don considera lo ideal dormir de siete a nueve horas por noche. El entrenador revela que ha tenido clientes que han perdido cuatro kilos en tres semanas con solo dormir 90 minutos adicionales. "Es un quemador de grasa natural y es gratis".