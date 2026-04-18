Entra en vigor el nuevo decreto de comedores escolares con más verdura y pescado: "A los niños les cuesta un poco más"

Ya ha entrado en vigor el Real Decreto 315/2015 de seguridad alimentaria y nutrición, que pone el foco en una alimentación más saludable y nutritiva en los centros educativos, tanto públicos como privados y concertados. El objetivo es que desde bien pequeños, los niños entiendan la importancia de una buena alimentación.

Según la nueva normativa, los fritos se limitan a una vez por semana, así como el arroz o la pasta como primeros platos. La carne no podrá servirse más de tres veces a la semana, mientras que si se trata de carne roja, esa cantidad se limita a una vez. Por contra, el pescado tiene más peso, con hasta tres veces a la semana, y las ensaladas como guarnición entre una y cuatro veces.

En Julia en la onda, la periodista Marina Vicens ha visitado el colegio Luis Vives de Parla para ver cómo se están adaptando a la nueva normativa. "A los niños les gusta, aunque el pescado cuesta un poquito más", ha contado la periodista, que ha hablado con una niña de 4 años, Anastasia, que ha dejado claro que el pescado y el brócoli no son de su agrado.

Cómo ha cambiado la alimentación en los últimos 15 años

Este colegio tiene cocina propia. La cocinera, Sonia Sesto, ha criticado los cáterings, porque llevan "mucha manipulación" y ha contado que desde que ella empezó en este trabajo hace 15 años, los cambios en los menús se notan, sobre todo, en la cantidad de fritos de los menús. "Era más rápido y barato para las empresas", ha señalado.

Si bien, con el paso de los años, se han incorporado más frutas y verduras, algo que cuesta "un poquito más", porque a los niños no les gusta, pero "poco a poco" lo aceptan. Al contrario que los macarrones y el cocido, que les encantan, ha relatado la cocinera. "De los 200 niños, solo dos repiten brócoli o judías verdes, pero los macarrones...". En el caso de los pequeños, es más fácil darles de comer porque no están influenciados ("picardeados" en palabras de la cocinera).

Un 36,1% de niños tienen sobrepeso

Jesús Ángel Pintado, el secretario y coordinador administrativo del comedor, ha puesto en valor la labor que hacen en el colegio, porque es "fundamental" educar en hábitos saludables. Por ejemplo, en el colegio tienen un proyecto de radio y una de las secciones siempre suele ser sobre consejos de alimentación.

El Real Decreto pone el foco sobre todo en paliar el problema de la obesidad infantil. En España se calcula que hay un 15,9% de niños y niñas de entre seis y nueve años con obesidad y un 36,1% con sobrepeso, según el estudio sobre la Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España 2023» del Organismo Autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).