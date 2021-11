EEUU reabre sus fronteras a los turistas: estos son los requisitos si viajas desde España

A partir de este lunes 8 de noviembre 2021, como informó hace unas semanas la Administración Biden, se permitirá que los extranjeros que quieran entrar a Estados Unidos para visitas consideradas no esenciales, como el turismo o la mayoría de los encuentros familiares, podrán hacerlo desde la frontera terrestre, siempre que cuenten con la pauta de vacunación completa.

También podrán acceder sin ninguna restricción, los viajeros internacionales que estén vacunados y que vuelen desde los países sometidos hasta ahora a restricciones de viaje por la pandemia, una lista de más de 150 naciones que incluye a los 26 Estados europeos del espacio Schengen -incluida España-, además del Reino Unido, Irlanda, Brasil, China, Irán, Sudáfrica e India.

Las restricciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos mantuvieron limitado el acceso a millones de turistas provenientes de China, Canadá, México, India, Brasil, gran parte de Europa y otros lugares, perjudicando mayoritariamente la economía entre estas naciones. Las más afectadas fueron las comunidades fronterizas cuando se les impidió el paso a los trabajadores extranjeros para reunirse con sus familias.

La reapertura de fronteras se permitirá a los pasajeros extranjeros conectar a través de Estados Unidos con determinados destinos en Latinoamérica y Caribe. No obstante, hay que tener en cuenta que los viajeros en tránsito o conexión deberán presentar los mismos documentos que los viajeros no inmigrantes y no ciudadanos de Estados Unidos.

Esta es la documentación necesaria que deberán aportar los viajeros

Los viajeros que ahora entren en EE.UU. tendrán que presentar prueba de pauta completa de vacunación. Estados Unidos aceptará certificados de vacunación con pauta completa de aquellas vacunas reconocidas por la FDA (Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson) y la OMS (Oxford-AstraZeneca, Covishield, Sinopharm y Sinovac).

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC) aún no han precisado si aceptarán otras vacunas que no están autorizadas por la OMS y que se están administrando en México, como la rusa Sputnik V y la china CanSino.

Los niños menores de 18 años y niños entre las edades de 2 y 17 años no requieren vacuna. Solo deberán presentar una prueba negativa 3 días antes si viajan con los padres vacunados. Si lo hacen solos, la prueba deberá de ser de no más de 24 horas.

Además de la pauta de vacunación, todos los viajeros también deberán presentar un test de PCR o antígenos negativo realizado como máximo tres días antes del viaje.

Los viajeros internacionales completamente vacunados no deberán cumplir cuarentena una vez llegan a territorio estadounidense, pero sí dar datos de contacto para facilitar el rastreo en caso de contagio.

Por su parte, los estadounidenses que no estén inmunizados y que viajen desde el extranjero deberán dar negativo en el test de la covid un día antes de su salida y volver a someterse a la prueba una vez en Estados Unidos.