El duro discurso de Emma Thompson contra el machismo: "Nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos"

Durante estos días se está celebrando en Berlín el Festival Internacional de Cine, al que han acudido algunas de las grandes estrellas. Una de ellas fue la actriz Emma Thompson, para presentar su nueva película ' Good Luck to You, Leo Grande', dirigida por Sophie Hyde.

Más allá de promocionarla, aprovechó los micros para lanzar un duro mensaje contra el machismo que no ha dejado a nadie indiferente. Ha comenzado relatando la situación de las mujeres en relación a sus cuerpos: "No estamos acostumbradas a ver en la pantalla cuerpos sin trabajar. Estamos acostumbradas a ver cuerpos trabajados".

Así, continuaba reconociendo que no era capaz de quedarse quieta mientras se mira al espejo: "Si me pongo delante de un espejo, meto la barriga, me giro a un lado, hago algo, no puedo estar parada. ¿Por qué haría eso?", reflexionaba. Por ello, incidía que este era "el problema", ya que "a las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos".

"Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos y que todo está mal". Después de estas palabras, el público se levantó y comenzó a aplaudir de forma enérgica. Ante esto, Thompson propuso el reto: "Intenta ponerte delante de un espejo, quítate la ropa y no te muevas. Acéptate y no te juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer", concluía.