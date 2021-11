El feminismo sale a las calles para revindicar el 25N: "Estamos hartas de ser las víctimas"

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer y ha coincidido con la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género. Durante este 2021, 37 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas. En medio de este clima, se han celebrado en la mayoría de las ciudades españolas manifestaciones feministas para decir "basta".

Sin duda la más multitudinaria ha sido en Madrid, donde colectivos feministas se han reunido para denunciar esta lacra y anunciar que están "hartas"

La marcha estaba encabezada por la pancarta del Foro de Madrid contra la Violencia contra las Mujeres en la que pedían 'Soluciones Ya'. Pero en la manifestación también había pancartas de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, 'Por la Igualdad y contra las violencias'; de CCOO y UGT 'Contra la Violencia hacia las Mujeres' y diciendo 'NO a la violencia de género', respectivamente;

Del mismo modo, también han acudido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el titular de Cultura y Deporte, Miquel Iceta y la secretaria de Igualdad de los socialistas, Andrea Fernández.

Entre los gritos que se han escuchado, algunos han sido 'Esta es la lucha de las mujeres', 'No estamos todas faltan las asesinadas', 'Ni una menos, vivas nos queremos' o 'No es un caso aislado, se llama patriarcado'.

Castilla y León reclama poner "punto y aparte" a la violencia machista

En Castilla y León, los manifestantes han reclamado poner un "punto y aparte" a la violencia machista, han incidido en que se convierta en cuestión de Estado y han llamado a la movilización del hombre "que no es machista" a "levantarse" porque" también son parte de la solución".

Con proclamas como 'la lucha será feminista o no será', 'no más violencia contra las mujeres' o 'no han muerto, las han asesinado' las manifestaciones han partido de las principales capitales de la Comunidad para conmemorar el 25 de noviembre.

Valencia pide "leyes efectivas"

El movimiento feminista de Valencia ha recorrido el centro de Valencia para clamar que las mujeres están "muy hartas" de "todas las violencias machistas" , de "sentir miedo" y de "no ser escuchadas", y para reivindicar recursos económicos que garanticen unas leyes efectivas contra todas las formas de violencia.

Se han sumado también representantes políticos y públicos, entre ellos la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, junto a otros miembros del Consell; el presidente de Les Corts, Enric Morera; la delegada del Gobierno en la Comunidad, Gloria Calero; el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, entre otros.

Las feministas han desgranado, en sus carteles, todas las razones que las llevan a estar "muy hartas": se han mostrado "hartas de la bajada salarial", de "sentir miedo", de la "explotación reproductiva", del "sistema patriarcal", de "no ser escuchadas", de "la violencia institucional", de "los discursos hipócritas" y del "acoso por razón de sexo".

Zaragoza quiere "hacer frente a los comentarios fascistas llenos de bulos"

Las calles de Zaragoza se han vuelto a llenar este 25 de noviembre con la mirada puesta en una mayor educación sexual y un rechazo de la violencia vicaria y de género, que suma 1.118 mujeres asesinadas en España desde 2013.

En las declaraciones que han servido de antesala a la concentración convocada en la Plaza del Pilar, la actual portavoz de la Coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza, Carmen Maje, ha incidido en la necesidad de ampliar la educación sexual e inclusiva y en hacer frente a los "comentarios fascistas plagados de bulos" que se sitúan en un marco de "violencia estructural" y calan "cada vez en personas más jóvenes".

En esta cita anual, en la que se solicita una mayor conciencia de esta violencia porque "existe un negacionismo extremo" de lo que ocurre, se han desmontado, con una performance protagonizada por mujeres, situaciones y comentarios cotidianos en los que el machismo está presente.

La representación ha abordado temas como el control machista, la falta de separación entre la mujer y el cuidado de hijos e hijas, el aumento de las agresiones sexuales, la no influencia de la inmigración, la brecha salarial y la educación machista que se aleja de una inclusión de la mujer en sus libros de texto.