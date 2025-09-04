El duro ataque de Arturo Pérez-Reverte a Zapatero: “Todo el discurso de rojos y azules se debe a este atontao”

El periodista y escritor Arturo Pérez Reverte ha participado en el inicio de la nueva temporada de El Hormiguero, donde ha presentado su nueva novela, la última entrega de las aventuras del capitán Alatriste, que en esta ocasión tendrá que superar una misión en París. Además, Pérez Reverte ha reflexionado sobre los distintos temas que marcan la actualidad política, uno de ellos ha sido el papel del expresidente Zapatero, de quien ha asegurado que "todo el discurso de rojos y azules se debe a este atontao", en referencia a las políticas de memoria que impulsó durante su mandato el mandatario.

Asimismo, sobre el exlíder del PSOE ha señalado que "ya no es tonto, ahora es malo". Este argumento lo ha apoyado con una reflexión acerca de su vida: "Cuando era joven creía que los malos eran los peores, pero con el tiempo, con la edad, tú te das cuenta de que los tontos son peores", ha comentado, al tiempo que ha rematado que "los tontos son los que realmente causan los problemas". "Tú juntas a un malo con mil tontos y tienes mil un malos, porque la maldad es contagiosa y la estupidez es muy receptiva", ha agregado.

"Zapatero desenterró la Guerra Civil. O sea, quien sacó del armario la Guerra Civil, que era memoria e historia, debates, tal, pero era memoria e historia, había gente que sacaba de las cunetas, evidentemente, pero es que él sacó la Guerra Civil. Acuérdate de aquel diálogo que tuvo, grabado en oculto con Iñaki Gabilondo, en el que decía que 'Hay que meter tensión'. Él quería tensión y lo consiguió, sacó la Guerra Civil de la memoria. Entonces, Sánchez se ha beneficiado de eso", ha añadido.

Del mismo modo, el periodista ha continuado exponiendo que "el discurso de buenos y malos, rojos y azules se deja a Zapatero, a este atontao que por pura simpleza política sacó fantasmas que había costado muchísimo enterrar". Además, en este punto también ha añadido un pasaje de su vida: "Cuando mi padre hizo la Guerra Civil, y mi abuelo, y mis tíos hicieron la Guerra Civil, con el bando republicano y la perdieron, jamás quisieron envenenarnos, procuraron no hablar de política para no envenenarnos, querían que fuésemos distintos a ellos". "Este tonto, perdido, devolvió otra vez la confrontación, la guerra entre hermanos volvía a ser otra vez una guerra entre el pueblo maravilloso, y cuatro militares, y cuatro curas, y cuatro obispos, que es mentira", ha concluido.