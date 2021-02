La dura publicación de Ana Obregón contra Irene Montero por las manifestaciones del 8M

Ana Obregón ha compartido en su cuenta de Instagram una publicación en la que critica duramente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la convocatoria de manifestaciones para el 8M. "El 8M es el día internacional de la mujer. La ministra de igualdad ha convocado manifestaciones a pesar de la pandemia. Desde el respeto voy a refrescarle la memoria porque a veces las conexiones sinápticas de las neuronas con tanto lío nos van despacio", inicia su mensaje Ana.

La actriz ha enumerado cuatro puntos por los que en su opinión no tiene sentido que se convoquen estas manifestaciones. En el primero de ellos, alude a un estudio que asegura que si el pasado año se hubiera confinado antes del 8M se hubiera evitado muchas muertes: "Estudios científicos (Imperial College) han demostrado que si se hubiera confinado España un día antes de las manifestaciones del 8M se hubieran evitado 20.000 muertes"

Asimismo recuerda que el pasado año, las convocatorias del 8M se celebraron en contra de las recomendaciones: "El Ministerio de Igualdad con el apoyo del presidente del Gobierno celebró el 8M en contra del criterio europeo del centro de control y prevención de enfermedades que desaconsejó celebrarlo".

Ana Obregón cita las cifras del Ministerio de Sanidad y advierte sobre la mayor letalidad de las nuevas cepas. "Ayer murieron en España 400 personas por la pandemia. Las mutaciones( mal llamadas cepas; una cepa es cuando el virus se fija) inglesas, sudafricana, etc... Son más letales sobre todo en gente más joven .Se contagian a pesar de llevar mascarillas si no se mantiene una distancia de 2 metros". Y añade la recomendación de la Organización Mundial de la Salud: "Desde la OMS y los verdaderos expertos aconsejan evitar aglomeraciones".

El post termina con un mensaje en el que se muestra muy crítica con Irene Montero aludiendo que su empeño por celebrar las manifestaciones puede acabar en una nueva ola y en nuevos contagios y muertes "de mujeres de todas las edades".

Y reflexiona, "No asistir no significa que no seamos feministas, significa que queremos evitar más muertes. Y eso enaltece a la mujer. Este es mi humilde consejo, Irene". Y para cerrar le manda un mensaje de una madre a otra madre: "De una madre soltera que ha cuidado educado y trabajado sin tener que utilizar ( Como dicen que has hecho tú) una niñera pagada con dinero público, una madre que no ha tenido a Pablo para que le compre un chalet y tener un ministerio (qué suerte ), una madre que ha cogido de la mano a su hijo luchando contra el cáncer y no la ha soltado hasta el último momento.