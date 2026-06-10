Dos clanes de drogas y un "ajuste de cuentas" estarían detrás de la muerte de un hombre de un tiro en la cabeza en Barcelona

Dos clanes de drogas estarían detrás del asesinato a tiros de un hombre en plena calle en Barcelona, según ha contado el periodista Ángel Moya en Por Fin. Todo ha ocurrido sobre las 9:50 horas, cuando un hombre de unos 40 años se ha acercado a otro individuo al que ha asesinado a sangre fría y con varios tiros en la cabeza, sin mediar palabra.

Ya solo con estos datos, según Moya, "está claro que es un ajuste de cuentas" perpetrado por un "sicario", que además ha dejado abandonado el móvil y la pistola en una parada de autobús cercana, ya que la Policía lo ha encontrado después, algo muy habitual. "La pistola la usan solo para ese crimen y el móvil están viendo a ver si hay algún dato", ha añadido.

Si bien, la clave está en que el asesinato se ha producido justo delante del consulado de Montenegro, "el lugar de origen de dos bandas que llevan un año tiroteándose en Barcelona". Por lo tanto, esta es la principal hipótesis de los Mossos d'Esquadra, según Moya.

Quiénes son los clanes

Estos dos clanes son los Kavac y los Scaljari, que pertenecían al mismo clan de la ciudad de Kotor. Si bien, la buena relación entre ambos se vino abajo cuando en 2015 se perdió un alijo de 200 kilos de cocaína en Valencia. Cabe destacar que, según fuentes policiales y de inteligencia de la Unión Europea (UE), estos clanes controlan el 30% del tráfico de cocaína de Europa.

Desde entonces, llevan diez años de guerra abierta, que incluso ha llegado a Marsella y Sudamérica, donde han muerto 10 miembros de la banda. El problema es, según Moya, que ya ha llegado un punto en el que "no se matan por asunto de narcotráfico, sino que no van a parar hasta el exterminio de uno u otro de los dos clanes".

Hace dos días fue asesinado otro hombre en plena calle

Cada clan tiene sus propios aliados en Montenegro y fuera de allí, y como tienen a "bastantes funcionarios policiales, judiciales, de aduanas en nómina", datos que se sabe porque se les han intervenido las comunicaciones, va a ser "difícil" sacar a la banda de allí. Mientras tanto, han decidido que "su escenario de operaciones" sea Barcelona.

Este crimen ha ocurrido dos días después de la muerte de un hombre tiroteado en un patio interior de una manzana en la calle Minería, en la Zona Franca de Barcelona, una vía en la que hubo otro asesinato por arma de fuego el pasado 16 de mayo.