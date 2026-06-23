Dónde ha tocado el EuroDreams: el ganador cobrará 20.000 euros mensuales durante 30 años

EuroDreams es un sorteo enmarcado en el sistema de loterías a nivel europeo que consiste en seleccionar seis números de una tabla de 40 números y uno adicional, denominado "sueño", de una tabla de cinco. Como principal característica, este ofrece la posibilidad de ganar un premio en forma de pagos mensuales, lo que brinda estabilidad económica a los afortunados.

Pues bien, en España, y concretamente en Madrid, este lunes ha habido un único acertante de la primera categoría (esos seis + un números) que ya ha validado su boleto con el que recibe un histórico premio de 7.200.000 euros. El boleto ha sido sellado en la administración de Loterías 279 de Madrid, ubicada en el número 14 de la calle Antonio Machado, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Como se comenta al principio de esta noticia, el afortunado no recibirá el premio mediante una única transferencia, sino que percibirá 20.000 euros al mes durante los próximos 30 años, tal y como viene establecido en la mecánica de premios de este sorteo.

La combinación ganadora de los más de siete millones de euros

Este afortunado vecino de Madrid ha conseguido ser el agraciado de estos 7,2 millones de euros, que serán repartidos a lo largo de los próximos 360 meses, gracias a la combinación ganadora del sorteo conformada por lo siguientes números: 4, 10, 15, 14, 37 y 29; sumado al número Sueño que ha sido el 3.