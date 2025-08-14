Dónde es festivo el 15 de agosto y qué se celebra

En plena temporada de vacaciones, el calendario laboral recoge un festivo nacional en agosto que, al caer en viernes, nos regala un puente

Qué se celebra

Este viernes 15 de agosto se conmemora la Asunción de la Virgen. Un día importante para los católicos, ya que, según establece la Iglesia católica, durante la misma jornada del año 43 d.C, la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma por los ángeles de Dios hasta el cielo, siendo acogida a la gloria celestial y quedando liberada de toda culpa originaria. Además, fue exaltada por el Señor como Reina de los Cielos.

Dónde es festivo el 15 de agosto

Esta celebración, impulsada por el Papa Pío XII en 1950, se recoge en España como un festivo nacional inamovible, ya que es un día de carácter retribuido y no recuperable, por lo que las comunidades no lo pueden modificar.

Este año, como el 15 de agosto cae en viernes, muchos trabajadores van a optar por hacer un puente de tres días, coincidiendo con las fiestas patronales de muchos pueblos.

Otros festivos nacionales en el calendario laboral 2025

El Boletín Oficial del Estado (BOE) marca 12 días festivos en el calendario laboral de 2025. A estos, hay que sumar dos festivos locales cuya asignación depende de cada ayuntamiento. En total, los trabajadores podrán disfrutar de 14 días de fiesta durante el 2024. Estos son los que quedan antes de acabar el año: