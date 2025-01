Una doctora revela el sorprendente alimento que te ayudará a prevenir la resaca

La doctora Neena Chandrasekaran ha revelado un sorprendente truco para evitar la temida resaca después de una noche de copas: comer queso antes de beber alcohol.

En su serie titulada "Things they don’t tell you" ("Cosas que no te cuentan"), la doctora Chandrasekaran explica que el queso, gracias a su alto contenido en proteínas, grasas y carbohidratos complejos, puede formar una capa en el estómago que reduce la absorción de alcohol. Además, añade que este alimento facilita metabolizar el alcohol en el cuerpo y ayuda a prevenir posibles daños en el hígado.

El papel del queso en la prevención de la resaca

Según la doctora Chandrasekaran, el queso no solo actúa como un escudo para el estómago, sino que también repone nutrientes esenciales que el cuerpo pierde al consumir alcohol. El queso es rico en vitamina B y calcio, dos elementos fundamentales para el buen funcionamiento del organismo.

“Estos nutrientes se agotan al beber alcohol, pero el queso puede ayudar a restaurarlos y a mantener el cuerpo funcionando mejor mientras consumes bebidas alcohólicas”, afirma la doctora.

La doctora Chandrasekaran subraya que, aunque lo ideal sería evitar el consumo de alcohol por completo, si decides beber, tomar un poco de queso antes puede ser una estrategia sencilla y efectiva para disminuir las probabilidades de sufrir resaca al día siguiente.

El video, que ya acumula más de 2.5 millones de visualizaciones, ha generado entusiasmo entre los usuarios de TikTok, que por lo que parece, van a aprovisionarse bien de queso. Pero como siempre, el mejor consejo es reducir la ingesta lo máximo posible.