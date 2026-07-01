Dimite el concejal del PSOE de Seseña que tachó a la Iglesia ser " el mayor nido de pederastia"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Seseña (Toledo), Raúl Casares, ha presentado su dimisión este miércoles tras la polémica desatada por sus declaraciones en una sesión plenaria, donde afirmó que "la Iglesia Católica es el mayor nido de pederastia y de homosexualidad".

El grupo municipal socialista ha confirmado la renuncia a través de sus redes sociales a raíz de estas manifestaciones, acontecidas el pasado 25 de junio. Durante aquel pleno, el edil llegó a asegurar a título individual: "No es la postura del PSOE, es la postura de Raúl Casares. Porque hay cientos de miles de casos de pederastia y de homosexualidad, porque si un cura viola a un niño es un pederasta y es homosexual".

En su escrito de renuncia al acta, Casares alude a "motivos estrictamente personales" y afirma tomar la decisión de forma "irrevocable, libre y voluntaria". Tras formalizarse la marcha, el PSOE de Seseña ha respaldado el paso a un lado de su compañero tildándolo de gesto de "coherencia", al tiempo que ha difundido públicamente el documento de su dimisión.

Por parte de la oposición, el Partido Popular había exigido previamente al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que se pronunciara sobre los hechos para aclarar si respaldaba o rechazaba las palabras del edil, reclamando responsabilidades políticas dentro del PSOE de Castilla-La Mancha.

Asimismo, los populares criticaron la actitud de la diputada regional socialista y exalcaldesa de la localidad, Silvia Fernández, afearle que estuviera presente en la sesión y no reprochara de inmediato el discurso de Casares.