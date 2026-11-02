La DGT señala las carreteras y las horas más complicadas para volver del puente de Todos los Santos

El puente de Todos los Santos llega a su fin y miles de conductores afrontan este lunes 2 de noviembre el regreso a casa. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que las mayores complicaciones circulatorias se concentren durante la tarde, cuando coincidirán los desplazamientos de quienes han aprovechado el fin de semana largo con el tráfico habitual de acceso a las grandes ciudades.

Este año, el 1 de noviembre ha caído en domingo, por lo que varias comunidades autónomas han trasladado la festividad al lunes. Esta circunstancia ha permitido disfrutar de tres días consecutivos de descanso y ha concentrado parte de los viajes de regreso en la última jornada del puente.

La DGT recomienda planificar los desplazamientos, consultar el estado de las carreteras antes de salir y evitar, en la medida de lo posible, las horas de mayor circulación.

Las horas más complicadas para regresar este lunes

La operación especial, para la que Tráfico ha previsto 5,34 millones de desplazamientos de largo recorrido en toda España, comenzó el viernes 30 de octubre y finalizará a medianoche de este lunes en las comunidades donde hoy es festivo.

Según las previsiones oficiales, la franja menos favorable para circular será entre las 15:00 y las 24:00 horas, especialmente en las principales autopistas y autovías que conducen a las grandes ciudades.

El regreso comenzó el domingo en Baleares, Cantabria, Galicia, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, donde este lunes es laborable.

En cambio, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid concentran buena parte de los desplazamientos de retorno durante la tarde de hoy.

La A-1, uno de los puntos más complicados para entrar a Madrid

La DGT ha advertido especialmente de las posibles retenciones en la A-1, entre los kilómetros 51 y 59, a la altura de Venturada y Cabanillas de la Sierra.

En este tramo se están realizando obras de reparación de tres viaductos que obligan a mantener cortado un carril en sentido entrada a Madrid.

Para reducir las complicaciones, Tráfico tiene previsto habilitar un carril adicional de entrada desde el kilómetro 74, siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan.

También se espera una circulación elevada en los principales corredores de regreso desde zonas de costa, montaña y segundas residencias, aunque las retenciones concretas dependerán de cómo evolucione el tráfico durante la jornada.

La suspensión de los trenes hacia Andalucía puede aumentar el tráfico

La operación retorno de este año presenta además una circunstancia excepcional: la interrupción del servicio ferroviario hacia Andalucía tras el accidente de Urda.

La DGT está pendiente de un posible aumento de la circulación en los principales ejes que conectan el centro peninsular con el sur, debido a que algunos viajeros pueden optar por desplazarse en coche particular o autobús.

La recomendación principal para este lunes es evitar, siempre que sea posible, el regreso entre las 15:00 y las 24:00 horas, y prestar especial atención a los accesos a las grandes ciudades y a los tramos afectados por obras.