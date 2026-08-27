Detenido el conductor del minibús de una residencia de Sevilla tras morir un anciano que quedó olvidado en el vehículo

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como presuntas autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave en relación con el fallecimiento de un anciano de una residencia de Tomares, Sevilla. Ambos formaban parte del personal del geriátrico.

Acontecimiento de los hechos

El suceso tuvo lugar el pasado viernes, 21 de agosto, cuando un conductor de un minibús destinado al traslado de residentes del centro llegó a las instalaciones después de recoger a varias personas en diferentes puntos. Una vez allí, los pasajeros descendieron del vehículo.

Posteriormente, un varón de 84 años, usuario de silla de ruedas, permaneció en la zona trasera del minibús, habilitada para este tipo de transporte, sin que se advirtiese su presencia, según aporta la investigación.

El vehículo permaneció estacionado durante varias horas hasta que trabajadores del centro localizaron al hombre en su interior y alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Procedimiento tras lo ocurrido

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento del varón, con lo que se activó el correspondiente protocolo judicial.

A raíz de los hechos, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena de Aljarafe inició una investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, según ha informado en un comunicado.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.