Se cumplen 16 años del asesinato de Marta del Castillo con muchas incógnitas sin resolver

El abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, ha lamentado este viernes, en el decimosexto aniversario del crimen de la joven, que "el verdadero asesino esté en la calle", y ha mostrado su confianza en que puedan recuperar sus restos para "poder ir a ponerle flores". Casanueva ha atendido a los medios de comunicación ante las puertas de los juzgados de Sevilla, donde ha colocado un ramo de flores junto a un cartel con la imagen de Marta en el que se pide justicia para ella al cumplirse 16 años de su asesinato.

Tras agradecer el apoyo de los ciudadanos, el abuelo de la joven -a punto de cumplir 89 años- ha lamentado que no haya ninguna novedad y que "desgraciadamente se carezca de justicia". "Este es un día muy importante para nosotros y no comprendemos lo que está pasando", ha dicho Casanueva, que ha destacado que el condenado por el crimen, Miguel Carcaño, "dijo en una carta al juez que el que había asesinado a Marta fue su hermano con la culata de una pistola".

Ha lamentado que "los jueces ya no se lo crean porque son siete las veces que ha mentido" y ha celebrado que "se estén portando estupendamente" al negar a Carcaño la petición de tercer grado. "Hay jueces buenos y jueces malos, como en todas las profesiones", ha sentenciado. Casanueva, que ha dicho que como abuelo recuerda a su nieta "diariamente", ha asegurado que mantendrá su búsqueda "hasta que Dios me llame" -ha apuntado- y ha agradecido la "fuerza" que le dan los mensajes de apoyo constantes que siguen llegando a la familia.

"Pido todos los días que se castigue a los que están ocultando dónde está el cuerpo y a todos los que participaron en ello, que no son solo los que fueron condenados", ha concluido.

Las incógnitas del caso Marta del Castillo 16 años después

Con el paso de los años, la investigación ha sufrido numerosos altibajos y hay muchas incógnitas que continúan en el aire.

El informe frustrado del móvil de Carcaño

La Policía Nacional operó respecto al contenido del informe pericial encargado a una empresa especializada sobre los "datos crudos" del teléfono móvil de Carcaño. El estudio detectó hasta seis nuevos posicionamientos del teléfono en Dos Hermanas, el asentamiento chabolista de El Vacie o el cementerio de San Fernando, aunque sin poder determinar la fecha ni la hora a la que corresponden dichas localizaciones.

El juzgado de instrucción 4 de Sevilla accedió a la petición de la familia de Marta para que se investigara este teléfono, aunque la Audiencia no permitió analizar los datos de los móviles de otras personas juzgadas y absueltas como el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, su novia María García Mendaro y el amigo del asesino Samuel Benítez.

Las trabas judiciales que critica la familia

Frente a tal resultado, Antonio del Castillo exponía que "la Policía no ha aportado al perito los archivos" con los que cuenta cosechados de la operadora de telefonía del móvil de Carcaño, pese a que el citado especialista solicitó los mismos "por activa y por pasiva", así como también la abogada de la familia de la víctima, Inmaculada Torres. Del mismo modo, achacaba al Juzgado una supuesta obstrucción a la hora de promover este informe.

Por eso, según el padre de la víctima, el perito autor de este informe "no ha podido determinar el día y la hora" de las nuevas localizaciones detectadas respecto al teléfono móvil de Miguel Carcaño.

Meses atrás, la familia de Marta del Castillo lamentaba que por el Juzgado de Instrucción número cuatro, dicho estudio se centraba en "un único teléfono", el de Carcaño, rememorando que el juez instructor del caso se "retractó" de su decisión inicial de que esta prueba pericial incluyese los móviles del hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado; de la novia de este, María García Mendaro; del amigo de Carcaño Samuel Benítez y de Francisco Javier García, alias "El Cuco".

Las versiones y contradicciones de Miguel Carcaño

Mientras tanto, Miguel Carcaño está cumpliendo su condena en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, y sigue manteniendo la versión de que fue su hermano quien mató a Marta cuando la joven medió en una pelea entre ambos por los impagos de la hipoteca. Esta fue la séptima versión que dio de los hechos, siendo la última de ellas conocida por una carta fechada en agosto de 2020 y dirigida a los padres de Marta.

En el texto, Miguel Carcaño indica que Carcaño y Marta llegaron a casa, cuando el primero comenzó a discutir con Delgado por un tema de hipotecas: "Ella -Marta- escucha nuestra discusión y sale a mediar entre los dos, mi hermano se da la vuelta y la golpea en la cabeza con la culata de una pistola".

"Ella cae al suelo, dentro de mi habitación, y yo me quedo en el pasillo. Mientras tanto, mi hermano se va para el salón y allí realiza una llamada, que desconozco a quién ni el contenido de la misma", sigue el texto de Carcaño.

Lo que ya se ha juzgado no se puede revisar

A la hora de ordenar en abril de 2021 la prueba pericial del móvil mencionada anteriormente, el juez instructor Álvaro Martín precisaba en su auto emitido al respecto que el objeto de esta causa es "la comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima, única razón del mantenimiento de la presente pieza, sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción".

En ese sentido, el juicio celebrado en 2011 contra los mayores de edad acusados por el asesinato de Marta del Castillo y la desaparición de su cadáver se saldó con la condena de Carcaño y la absolución del resto de adultos acusados, que eran su hermano Francisco Javier Delgado, María García Mendaro y Samuel Benítez.

En el caso del Cuco, menor de edad a la fecha de los hechos, fue condenado por un juzgado de Menores a tres años de reclusión en un centro por encubrir el asesinato; si bien en 2022 un Juzgado de lo Penal le condenó junto a su madre a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio en las comparecencias de ambos como testigos en el juicio contra los adultos.

La Audiencia absolvió al Cuco y a su madre por falso testimonio

La Audiencia de Sevilla ha absuelto a Javier García Marín, el Cuco, y a su madre, que fueron condenados por un juzgado de lo Penal a dos años de cárcel por falso testimonio cometido durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio por el asesinato de la joven Marta del Castillo.

En una sentencia notificada este jueves a las partes y a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal sevillano estima los recursos de apelación presentados por las defensas y revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal 7 que, además de la prisión, los condenó al pago de una multa de 1.440 euros y a que indemnizaran de forma conjunta y solidaria a los padres de Marta con un total de 30.000 euros.

La Audiencia absuelve al Cuco porque la figura del testigo-coimputado 'no se encuentra regulada' legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración, mientras que también absuelve a su madre al entender que "no mintió en cuestiones trascendentales" para la resolución del asunto y, además, no fue advertida de la dispensa legal de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo.