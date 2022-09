Cuántos días de baja laboral me pueden corresponder si tengo gripe

La gripe es una enfermedad causada por un virus que afecta al tracto respiratorio superior. Es muy común en España, ya que su elevada capacidad de transmisión hace que se extienda con rapidez entre la población. Los síntomas más habituales son la fiebre alta, los dolores musculares, la tos seca y el malestar general. Actualmente existen tres tipos de virus de la gripe conocidos como A, B y C.

Tras haber sufrido un repunte en su tasa de incidencia, que la primera semana de septiembre se situaba entorno al 45,34%, la situación parece estar estabilizándose en el grupo de menores de 44 años. Desde el comienzo de esta temporada de gripe, se han notificado un total de 13 brotes, siendo Aragón y Castilla-La Mancha las comunidades más afectadas.

Pese a que en muchos casos el cuadro clínico tiende a ser leve, existen grupos de riesgo más susceptibles a presentar síntomas mucho más fuertes. Por ello, las personas que presentan un sistema inmune más debilitado necesitan ser inoculados con una solución antigripal. Dentro de esta categoría entrarían niños pequeños, ancianos, personas inmunodeprimidas, embarazadas y aquellos que sufran una enfermedad crónica de pulmones entre otros.

Se acercan los meses más críticos para esta infección, ya que las oleadas epidémicas suelen coger fuerza a lo largo de las estaciones de otoño e invierno. Por lo tanto, en caso de que la enfermedad te obligue a ausentarte de tu puesto de trabajo, tendrás que conocer cuántos días de baja médica te corresponden.

¿Qué requisitos debo cumplir para tener derecho a baja?

La baja médica es emitida por un médico del sistema de Atención Primaria tras un reconocimiento que confirme la incapacidad de realizar las tareas laborales en casos de enfermedad común y accidentes no relacionados con el trabajo. Para poder acceder a una, hay que cumplir una serie de condiciones:

Estar dado de alta o en situación asimilada en la Seguridad Social .

o en situación asimilada en la . No poder realizar las tareas típicas del puesto laboral.

típicas del puesto laboral. Haber cotizado como mínimo un total de 180 días en los 5 años anteriores, siempre y cuando se trate de una enfermedad común.

¿Cuáles son mis obligaciones mientras me encuentro de baja?

El portal de Salud de La Rioja señala una serie de obligaciones que debe seguir un paciente con una baja médica:

Ofrecer los datos necesarios para cumplimentar los partes médicos.

para cumplimentar los partes médicos. Cumplir con el tratamiento y las recomendaciones que han indicado los profesionales sanitarios.

y las que han indicado los profesionales sanitarios. Recoger personalmente los partes de baja, confirmación y alta en las fechas indicadas.

personalmente los de baja, confirmación y alta en las fechas indicadas. Acudir al centro para que el personal médico realice los reconocimientos indicados para el control y la gestión del proceso de baja.

indicados para el y la del proceso de baja. Facilitar los partes de baja, confirmación y alta a la empresa dentro de los plazos establecidos de manera legal. Es decir, los partes de baja y confirmación en los 3 días siguientes a su expedición y el parte de alta en las siguientes 24 horas de recibirla.

¿Cuánto podría cobrar si estoy de baja por la gripe?

Para poder conocer cuánto dinero corresponde por la baja, es necesario conocer la distinción entre los términos baja esporádica e incapacidad temporal. La primera situación describe una ausencia que no dura más de 3 días, para la cual es necesario presentar un justificante médico. En este caso el salario obtenido durante estos días no se reflejará en la nómina, a no ser de que el contrato o convenio indique lo contrario. Por lo tanto, no estos tres primeros días no se cobrarán.

La incapacidad temporal dura entre 4 días y un año, aunque en ciertos casos puede prorrogarse seis meses más. Esta se debe a enfermedades comunes, accidentes no laborales o enfermedades derivadas del trabajo. Entre los días 4 y 15, la persona podrá percibir el 60% de la base reguladora del empleado. De los días 16 al 20, la Seguridad Social tendrá que hacerse cargo del 60%, que anteriormente era responsabilidad del empresario. A partir del día 21, esta cantidad pasará a ser del 75%.

¿Cuántos días de baja me corresponden si sufro una gripe?

Cada una de las enfermedades requieren tiempos de baja diferentes. Todos los periodos máximos se encuentran reflejados en el "Manual de Tiempos Óptimos de Incapacidad Temporal", publicado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuarta y última edición muestra el tiempo objetivo que una persona puede pasar en baja médica, según sea la afección que padezca.

En el caso de la gripe, este periodo se encontraría entre los 7 y los 20 días, según el tipo que se tenga. La diferencia es la gravedad de la enfermedad que se tenga junto al virus, ya que una gripe con neumonía dispondría del tiempo estándar de 20 días. Todos los demás entran dentro de los 7 días, sea cual sea la manifestación respiratoria que se de con la gripe.