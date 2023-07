Cuándo termina la ola de calor: Roberto Brasero pone fecha al final del arreón térmico

El presentador del tiempo, Roberto Brasero, nos cuenta que venimos de una noche infernal con altísimas temperaturas.

El calor se ha mantenido como avisábamos. No dependíamos sólo del sol para calentar. Se puso el sol, llegó la noche y no bajaban la temperatura. En algunos casos no lo hacía de los 25 grados en el centro peninsular y tampoco de los 30 grados en puntos del Mediterráneo peninsular. En Baleares hemos vivido la noche más calurosa de lo que va de año.

A partir de aquí vamos a seguir sumando. Este miércoles las temperaturas más altas se van a alcanzar en el sur del Mediterráneo, aunque ya no alcanzaremos los 45 grados que este martes tuvimos en Figueres.

Ola de Calor

La ola de calor está llegando a su fin, y este miércoles los avisos de nivel rojo se trasladan a:

Cataluña.

Comunidad Valenciana.

Interior de Alicante.

Región de Murcia.

la Vega del Segura .

Málaga.

En Murcia podríamos llegar a 44 grados y en Málaga cuarenta y dos después de haber pasado una noche por encima de treinta.

Cuándo termina la ola de calor

Según nos cuenta Brasero en Más de Uno se notará cierto refresco en las temperaturas a partir de mañana y también se podrá dormir mejor.