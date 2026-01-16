CALENDARIO ESCOLAR

Cuándo es la Semana Blanca 2026: el importante cambio en el calendario escolar para este año

La duración de la Semana Blanca y su implementación puede variar según la comunidad autónoma.

Imagen de archivo de niños en el patio en un día de colegio.
Imagen de archivo de niños en el patio en un día de colegio. | Fernando Sánchez / Europa Press

El calendario escolar ya ve en el horizonte la Semana Blanca, un periodo no lectivo que se celebra en algunas regiones de nuestro país, lo que permite a estudiantes y personal docente disfrutar de unos días de descanso. No obstante, su implementación varía dependiendo de cada comunidad autónoma, provincia y centro educativo.

Este periodo suele coincidir con la celebración de los Carnavales, aunque la decisión final recae en cada centro. Para este año, hay una novedad importante, y es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no existirán estos días no lectivos en febrero. La Consejería de Educación busca equilibrar así el calendario escolar, puesto que estos días se movieron al primer trimestre.

Cuándo es la Semana Blanca de 2026 en cada comunidad

En otras regiones sí se sigue celebrando el carnaval o dicha Semana Blanca, que tendrá lugar a mediados de febrero. Concretamente, en comunidades como Asturias, Galicia o Castilla-La Mancha. Estas son las fechas exactas de los días no lectivos:

  • Asturias: del 13 al 17 de febrero.
  • Castilla-La Mancha: 16 y 17 de febrero.
  • Galicia: del 16 al 18 de febrero.
  • Extremadura: 16 y 17 de febrero.
  • Castilla y León: 16 y 17 de febrero.
  • Andalucía: 28 de febrero, por el Día de Andalucía.

Otras comunidades como Navarra, Murcia o Canarias tienen el mismo periodo que la celebración de Carnavales y queda así a elección de la dirección de sus centros educativos.

