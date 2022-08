Cuándo empezó el Covid-19: del mercado de Wuhan a un accidente de laboratorio, estas son las principales teorías sobre su origen

El primer caso de coronavirus llegó a nuestro país en enero de 2020, cuando un turista de La Gomera se infectó del virus. A partir de ahí, se fue produciendo una cascada de casos que se irían incrementando en los siguientes meses.

La OMS declaró la pandemia de Covid-19 el 11 de marzo de 2020 y apenas dos días después, el Gobierno de Pedro Sánchez decretó un estado de alarma que obligaría a la población a permanecer confinada en sus casas durante dos meses, medida que también se adoptaría en otros países a nivel mundial.

Pero el coronavirus no apareció de la nada a principios de 2020. A finales de 2019, se empezaron a conocer casos de un misterioso virus que había aparecido en China, concretamente en la ciudad de Wuhan, y que poco a poco se estaba expandiendo no sólo por el país, sino por el resto del mundo. Un virus desconocido, con una letalidad muy baja pero altamente contagioso y con la capacidad de paralizar a una economía tan potente como la del gigante asiático.

¿Cuál es el origen del virus? Estas son las principales teorías

En febrero de 2021, un grupo de investigadores de la OMS viajó a China para intentar averiguar cómo se inició la propagación del coronavirus. Aunque concluyeron que probablemente surgió de los murciélagos, sí añadieron que era necesaria más indagación al respecto, sobre todo después de que el director de la Organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijese que la investigación se había visto obstaculizada por la falta de datos y transparencia de China.

Según publica la BBC, a raíz de la entrada de la OMS en China, surgen varias teorías:

Transmisión de animales a humanos.

Accidente de laboratorio.

Desarrollado como arma biológica.

Para los principales expertos, la causa más probable sería la ya apuntada por la OMS tras su viaje a China: que el virus surgiese en los murciélagos y se trasladara a los humanos a través de un animal intermedio (esa es la versión oficial). Sin embargo, el propio director general de la OMS apuntó poco después del viaje que la conclusión era algo "prematura" y que no se podía descartar un accidente de laboratorio.

Tal y como relata el diario británico, a finales de octubre, las agencias de inteligencia de EEUU, desclasificaron un informe que apuntaba a la posibilidad de que nunca se pudieran identificar los orígenes del SARS-CoV-2, aunque sí que descarta que se hubiera creado como arma biológica. En el documento, las dos principales hipótesis son la transmisión de animal a humano y la fuga de laboratorio, esta última, tajantemente rechazada por China.

El origen "real" del Covid-19

Sin embargo, a pesar de las conclusiones de la OMS sigue teniendo fuerza en el imaginario colectivo la teoría del accidente de laboratorio y las dudas sobre su origen, así como sobre el supuesto animal intermedio en el que se sospecha que mutó un coronavirus de murciélago para infectar al ser humano.

Sobre esta cuestión se pronunció hace unos días la prestigiosa viróloga, Angela Rasmussen, en una entrevista en el diario británico 'The Guardian' en la que hablaba de sus recientes hallazgos sobre el origen real del Covid.

La viróloga, que ha investigado también otros virus como el ébola, el dengue o la gripe aviar, siempre ha defendido el origen natural del SARS-CoV-2 y explica que aunque no se puede identificar el animal exacto del que el virus saltó a los humanos por primera vez, "no hay otra explicación" sobre el lugar en el que se originó: "No hubo ningún caso de COVID-19 en Wuhan ni en ningún otro lugar antes de estos primeros casos que analizamos".

Cómo se averiguó la capacidad de transmisión del virus

Pero, ¿podría el virus haber venido de otra parte y haberse amplificado en el mercado? Sobre esto Rasmussen cuenta que primero investigaron si había una relación geográfica entre los primeros casos. Una vez que excluyeron los primeros casos que tenían un vínculo directo con el mercado, comprendieron que los otros primeros infectados que no habían estado allí tenían relación con esos casos excluidos. Eso constata que "el virus adquirió la capacidad de transmisión de persona a persona en el mercado, de modo que las personas que no habían estado allí comenzaron a contraerlo de quienes sí", señala la experta.

Los investigadores también compararon los registros comerciales sobre las especies vivas que se vendieron en los puestos del mercado con los puntos en los que se detectaron rastros positivos de Covid-19. "Estas muestras positivas se agruparon en la parte del mercado donde se vendían los animales vivos; procedían de jaulas, carros y equipos que habían estado en contacto con esos animales. Eso no era muy conocido", explica Rasmussen.

¿Pudo salir de un laboratorio?

Aunque no puede descartarlo por completo, la viróloga argumenta en la entrevista por qué esta opción no le parece viable.

"En los primeros casos, el virus ya existía en los linajes A y B, aunque B era el más antiguo de los dos. Hasta febrero de este año se pensaba que solo el linaje B estaba presente en el mercado de Wuhan, pero luego se demostró que el linaje A también estaba allí".

"Ahora bien, si el virus se hubiera escapado de un laboratorio, alguien hubiera tenido que infectarse con el linaje B en el laboratorio, ir al mercado e infectar a la gente allí sin haber infectado a nadie en el camino, y luego alguien más habría tenido que hacer exactamente lo mismo con el linaje A unas semanas más tarde. No es imposible, pero una explicación más simple es que el virus llegó al mercado en un animal, desde donde se propagó a otros animales, divergiendo en el proceso. Los dos linajes luego se expandieron por separado entre los humanos", concluye Rasmussen.