Cuánto dura el Covid en el cuerpo y cuál es el día en el que más se contagia

Los virus mutan y evolucionan cuando infectan las células de un huésped, es decir, las personas en las que se alojan. Aunque técnicamente no están vivos, también se multiplican.

Si ponemos el foco de atención en el coronavirus, podemos afirmar que la infección media de la covid-19 dura cinco días, según el primer estudio real de personas contagiadas. Además, solo una de cada cinco infecta el virus SARS-CoV-2 antes de tener síntomas.

Dos de cada tres personas con esa enfermedad siguen siendo infecciosas cinco días después de que comenzaran los síntomas y una cuarta parte, a los siete días.

Así se desprende del primer estudio real sobre cuánto dura la infecciosidad tras el contagio natural por covid-19, dirigido por el Imperial College de Londres (Reino Unido) y publicado este viernes 19 de agosto en la revista 'The Lancet Respiratory Medicine'.

Un estudio de 'The Lancet Respiratory Medicine'

El estudio, basado en 57 personas con covid-19 leve, calcula cuánto tiempo dura la infección de la covid-19 y cuándo las personas con esa enfermedad pueden salir del aislamiento de forma segura.

Los investigadores realizaron pruebas diarias detalladas desde que las personas participantes estuvieron expuestas al coronavirus para determinar cuánto virus infeccioso estaban eliminando durante su contagio.

Los hallazgos sugieren que la mayoría de las personas que desarrollan síntomas no son infecciosas antes de que aparezcan estos, pero dos tercios de los casos siguen siendo infecciosos cinco días después de que comenzaran.

"Supervisamos de cerca a las personas en sus hogares desde la primera vez que estuvieron expuestas al virus, capturando el momento en que desarrollaron la infección hasta que dejaron de ser infecciosos", ha explicado Ajit Lalvani, director de la Unidad de Investigación de Protección de la Salud en Infecciones Respiratorias en el Imperial College de Londres.

"Antes de este estudio, nos faltaba la mitad de la imagen sobre la infecciosidad porque es difícil saber cuándo las personas se exponen por primera vez al SARS-CoV-2 y cuándo se vuelven infecciosas por primera vez", ha añadido.

"Combinando nuestros resultados con lo que sabemos sobre la dinámica de las infecciones de ómicron, creemos que la duración de la infecciosidad que hemos observado es ampliamente generalizable a las variantes actuales del SARS-CoV-2, aunque su ventana infecciosa puede ser un poco más corta", ha apuntado Ajit Lalvani.

Desde septiembre de 2020

Los estudios anteriores que calcularon cuánto tiempo alguien es infeccioso de covid-19 se han basado en análisis por laboratorio o han empleado modelos matemáticos.

El nuevo estudio siguió a personas que estuvieron expuestas a alguien con covid-19 confirmado por PCR en su hogar entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 (virus pre-alpha y variante alpha) y mayo a octubre de 2021 (variante delta), incluyendo algunos que estaban vacunados y otros que no.

Los participantes completaron cuestionarios diarios sobre sus síntomas e hicieron hisopos nasales y faríngeos diarios que se enviaron a un laboratorio para la prueba de PCR. Luego, las muestras con PCR positivas se analizaron para determinar si contenían virus infecciosos y qué tan infeccioso era el virus.

Los investigadores también completaron 652 pruebas de flujo lateral en las muestras para determinar cómo de precisas eran las pruebas de flujo lateral para identificar la infecciosidad real en comparación con la positividad de PCR.

Se utilizaron muestras de un total de 57 personas, pero no todas se incluyeron en algunos análisis debido a que algunos participantes no compartieron información sobre sus síntomas, algunas no eliminaron virus cultivables y otras eliminaron virus infecciosos antes o después del periodo de muestreo.

Como resultado, se midió la duración de la infecciosidad en 42 personas, de las que 38 tenían fecha confirmada de cuando comenzaron sus síntomas y tres estaban asintomáticas.

Los resultados

El estudio indica que la cantidad media general de tiempo que las personas eran infecciosas era de cinco días. Aunque 24 de 38 personas dieron positivo en una prueba de PCR antes de desarrollar síntomas de covid-19, esto no indica infecciosidad y la mayoría solo se volvieron infecciosas después de desarrollar síntomas.

Solo uno de cada cinco participantes era infeccioso antes del inicio de los síntomas. Aunque los niveles de infecciosidad se redujeron durante el curso de la infección, 22 de 34 casos continuaron diseminando virus infecciosos cinco días después de que comenzaron los síntomas, y ocho de estas personas continuaron diseminando virus infecciosos a los siete días.

Seran Hakki, del Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones del Imperial College de Londres, subraya que "ya no existe un requisito legal para autoaislarse si la prueba de covid-19 da positivo, pero la mayoría de las personas aún quieren aislarse hasta que no sean infecciosas".

"Si da positivo por covid-19 o tiene síntomas después de estar en contacto con alguien con covid-19 confirmado, debe tratar de quedarse en casa y minimizar el contacto con otras personas", agrega.

Los investigadores recomiendan que las personas con covid-19 se aíslen durante cinco días después de que comiencen los síntomas y realicen pruebas de flujo lateral a partir del sexto día. Si las pruebas dan negativo dos días seguidos, es seguro salir del aislamiento.

Si una persona continúa dando positivo, debe permanecer aislada mientras da positivo, pero puede dejar el confinamiento el décimo día después de que comenzaron los síntomas.

El estudio no evaluó las variantes de ómicron que circulan actualmente, de las que hay alguna evidencia de que tienen una carga viral más baja y se eliminan durante menos tiempo que otras variantes.