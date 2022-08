¿Cuándo bajarán las temperaturas? Esta es la predicción del meteorólogo Mario Picazo

Las temperaturas nos darán un pequeño respiro durante esta semana gracias a la incursión de aire más frío en las capas más altas de la troposfera. Esto hará que haya mayor presencia de tormentas especialmente a final de semana y desde mediados de semana en la zona de Cataluña y la zona del alto Ebro, tal y como señala el meteorólogo Mario Picazo.

En el litoral Cantábrico se esperan cielos nubosos con viento del norte y precipitaciones puntuales desde Galicia al País Vasco. Pese a estas lluvias, las temperaturas en el resto de España van a seguir siendo elevadas especialmente en Andalucía y Extremadura dónde podrían llegar a los 40 grados.

El descenso de temperaturas puede llegar a finales del fin de semana que viene de la mano de las tormentas que van a favorecer la entrada de frío.

Las consecuencias de la ola de calor

Mario Picazo ya adelantó hace unas semanas que las altas temperaturas en aguas del Mediterráneo, en torno a 30 C, era una fabrica de vapor de agua que se iba a traducir calor y bochorno extremo este verano y lluvias torrenciales recta final del verano e inicio del otoño. "Cierto que un mar cálido solo no fabrica tormentas severas (eso se da por hecho), pero sí la dinámica atmosférica de frecuentes DANAS e incursiones de aire frío que vivimos con mayor frecuencia desde la pasada década y no necesariamente solo en otoño", explicaba en su perfil de Twitter.

El meteorólogo explica que este calentamiento del agua marina supone que habrá lluvias torrenciales especialmente en las últimas semanas del verano y que se podrán alargar a la época de otoño en lo que se conoce como gota fría. Además, este aumento de temperatura tiene unas graves consecuencias en la fauna marina.