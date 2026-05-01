Cristina Castaño confiesa en Onda Cero por qué dejó de cantar: "Empecé a juzgarme demasiado y me exigía mucho"

La actriz Cristina Castaño ha pasado por los micrófonos de Por Fin para hablar sobre su paso por el programa de Antena 3, 'Tu cara me suena'. Para ella ha supuesto una salida de su zona de confort, porque el último musical que hizo fue hace 12 años y cantar le supone "un reto más grande" que interpretar. "Me pongo 500 mil veces más nerviosa, soy más insegura", ha confesado.
Ha comentado que el programa le está devolviendo "un poco" la cantante que siempre ha habido en ella: "Estoy volviendo a recuperar a esa niña que salía a cantar y que disfrutaba y que jugaba. Y este para mí es el mayor premio".
Agradecida a Tu cara me suena por la oportunidad
Cristina Castaño siempre ha tenido una relación especial con la música. Desde pequeña ha estado muy presente en su vida, con su padre tocando el piano en el salón, su madre cantando y ella yendo a clases de baile. Si bien. ha reconocido que ha tenido "muchos altibajos" porque empezó a "juzgarse demasiado". "Me exigía demasiado, un exceso de perfeccionismo, cosas emocionales que a veces uno no sabe de dónde vienen y no controla".
Por eso, ha agradecido a Tu cara me suena la oportunidad de recuperar "esa cantante" que lleva dentro y esa parte artística. "Darme el permiso de cantar y disfrutar cantando como cuando era niña, como esa niña de 20 años que cantaba Dalí y que decía qué bonito me salía".
Comparación con Estados Unidos
La actriz también ha explicado que el programa no consiste solo en cantar, sino que estudia el personaje y su energía, intentando imitarlo: "Tienes que ir a estudiar una performance y la letra, etc, y luego cantar la canción que tiene su dificultad", ha indicado.
No es la primera vez que le proponen participar en el programa, pero las ocasiones anteriores lo había rechazado porque "estaba en otro momento vital". Ha criticado que en España "parece que no puedes hacer ciertas cosas", en respuesta a la pregunta de Jaime Cantizano sobre si temía que participar en el programa le desoconfigurara como actriz.
"En Estados Unidos Zendaya te hace 'Mira quién baila' y te la rompe y aquí parece que no se puede hacer", ha comparado. Por eso, llegó un punto en el que dijo que era el momento de hacerlo, porque, además, es "una gozada para un artista".
Preguntada si se ve como ganadora del programa ha dicho que con los años ha aprendido que la competencia no es con los demás, sino "con uno mismo" porque "no puedo hacer lo que hace el de al lado, lo que tengo que hacer es superarme a mí".