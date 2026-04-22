El consejero delegado del Metro de Madrid responde a las críticas: "Va así porque Cercanías es un desastre"

A primera hora de la mañana de este miércoles se ha registrado una incidencia en la señalización de los desvíos de la estación de Atocha, lo que ha generado una serie de retrasos en hasta seis de sus líneas. Concretamente, las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 se han visto afectadas, teniendo que modificar algunos de sus recorridos.

Por tanto, numerosos usuarios han decidido decantarse por el uso del Metro de Madrid como alternativa para emprender sus respectivos trayectos.

Marisa Escalante, diputada de Más Madrid, ha criticado en la red social "X" la gestión del Metro de Madrid: "Otro día más en el Metro de Madrid, trenes llenos, gente hacinada y la Línea 1 colapsada. ¿El motivo? Absorber el corte de la Línea 10, para que Ayuso le monte a Florentino su estación temática".

La Línea 10 del Metro de Madrid cuenta con un cierre parcial en el tramo comprendido entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Cuzco, debido a la renovación de la estación de Santiago Bernabéu, desde el pasado 28 de marzo. Este cierre afecta de forma directa a los miles de usuarios que utilizan esta línea a diario, que se han visto obligados a modificar sus rutas, al menos hasta finales de año.

Esta crítica ha sido replicada por parte del consejero delegado del Metro de Madrid, Ignacio Vázquez, a través de la misma red social. Citando la publicación de la diputada, ha indicado que: "Es indignante cómo manipula el relato. El Metro de Madrid no va lleno "porque sí", va así porque Cercanías es un desastre absoluto desde hace años".

También ha indicado que "miles de usuarios expulsados cada día por retrasos, incidencias y mala gestión acaban donde saben que van a llegar a sus puestos de trabajo: en metro". Sentenciando que "esto no es ignorancia, es deshonestidad".

Según Cercanías Madrid, el tiempo de resolución de la avería ha sido "superior a dos horas", aunque está volviendo progresivamente a la normalidad.