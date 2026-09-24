"¿Conoces a algún hombre que haya pagado por sexo?": las cifras de la prostitución en España

"¿Conoces a algún hombre que haya pagado por sexo?" Con esta pregunta, Onda Cero ha salido a la calle para conocer la percepción de los ciudadanos sobre el consumo de prostitución en nuestro país. Las respuestas apuntan a una realidad que, según varios de los testimonios recogidos, permanece en buena medida oculta: "Es un tema muy tabú", responde una de las entrevistadas.

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, celebrado ayer 23 de septiembre, se plantea también cuánto se conoce sobre la dimensión de la prostitución en España y qué responsabilidad tienen los clientes, las redes de explotación y las instituciones.

¿Cuántos hombres reconocen haber pagado por sexo?

Al preguntar si conocen a alguien que haya consumido prostitución, la respuesta es sorprendente: a pesar de que no se hable del tema públicamente, la gran mayoría mantiene que sí conoce a alguna persona. Según los datos, prácticamente uno de cada tres hombres ha pagado por sexo.

La referencia más reciente es la Encuesta Nacional de Salud Sexual (ENSS II), elaborada por el Ministerio de Sanidad y el CIS y publicada en junio de 2026. Según sus resultados, el 27,5% de los hombres declara haber pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales, un dato algo menor que el que se ha mantenido durante años, que cifraba en un 39% los hombres que consumían prostitución.

De ese 27,5%, el 9,6% lo habría hecho una sola vez y el 17,9% en más de una ocasión. Además, el 79,1% de quienes habían pagado por sexo afirmaron que la última vez había sido hace más de cinco años.

Más de 114.000 mujeres identificadas en anuncios de prostitución

El Ministerio de Igualdad publicó en 2024 su Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa. El trabajo analizó más de 650.000 anuncios de prostitución en internet y permitió identificar, a modo de estimación, a 114.576 mujeres diferentes.

El propio estudio señala que existen mujeres que no se anuncian en internet y que tampoco se analizaron todos los portales existentes, por lo que este número sería aún mayor. Mediante métodos estadísticos, el informe estima que en 2023 podría haber habido entre 152.735 y 184.234 mujeres en situación de prostitución en España.

El estudio también encontró que, entre las 114.576 mujeres identificadas en los anuncios, 92.496 presentaban indicadores de riesgo de trata o explotación sexual en el análisis preliminar.

Una realidad que también ha cambiado con internet

Los testimonios recogidos por Onda Cero apuntan además a la transformación del consumo sexual entre los más jóvenes y al papel de las plataformas digitales. Como señala Sara Mora, del departamento de Comunicación de Amar Dragoste, asociación dedicada a la lucha por la libertad de las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y prostitución, que actualmente existen nuevas vías de acceso a contenidos y servicios sexuales, además de la temprana exposición a la pornografía.

Según explica, el último informe refleja que el primer contacto con la pornografía es a los 8 años.

Por otro lado, una encuesta específica del Ministerio de Igualdad y el CIS, realizada a 10.019 personas de 16 años o más, refleja la percepción social existente en España en 2026: casi el 69% considera que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y el 63% afirma que le parecería mal que un hombre de su familia pagara por mantener relaciones sexuales.

Aun así, la gran mayoría confiesa conocer a alguien que sí consume o ha consumido prostitución en España, por lo que no parece tan lejana la cifra de que uno de cada tres hombres ha pagado por sexo.

La conversación planteada por Onda Cero termina precisamente en esa cuestión: quién tiene responsabilidad sobre el fenómeno de la prostitución y la explotación sexual. Proxenetas y puteros se sitúan como principales responsables de la deplorable situación que se vive en nuestro país en este aspecto, aunque, como recalcan desde Amar Dragoste, hasta que los gobiernos y legislaciones no actúen al respecto, será muy difícil cambiar las cosas.

Así, detrás de una pregunta aparentemente sencilla como "¿conoces a algún hombre que haya pagado por sexo?" aparece una realidad difícil de cuantificar y en la que conviven datos antiguos, muy pocas estadísticas oficiales y una actividad cada vez más vinculada al entorno digital, donde los jóvenes se sitúan como nuevos consumidores.