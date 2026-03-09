El concejal del PSOE en Aranjuez lanza un vaso al de Vox al grito de "fascista": "Me has llamado vago"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Aranjuez José María Cermeño presentará este martes su dimisión después de reconocer "su comportamiento inadecuado" tras lanzar un recipiente con café al portavoz de Vox, David Esteban Fernández Domínguez, durante una comisión informativa celebrada a finales de febrero.

Los hechos se produjeron mientras se debatía una propuesta presentada por Vox en la que se exigía al Ministerio de Transportes una auditoría completa de la infraestructura de la línea C-3 de Cercanías. En ese contexto, según consta en la denuncia presentada ante la Policía Nacional por el edil de Vox, se produjo un intercambio de insultos que acabó con el lanzamiento del vaso.

De acuerdo con el relato recogido en la denuncia, a la que han tenido acceso agencias, durante el debate un concejal socialista llamó "gilipollas" al portavoz de Vox. Posteriormente, siempre según Vox, Cermeño intervino entre gritos de "porque lo eres, además de fascista". Fernández Domínguez respondió llamándole "vago", momento en el que el concejal socialista habría lanzado el café en dirección a su rostro.

El edil de Vox logró esquivar el impacto moviendo la cabeza, lo que evitó que el recipiente le alcanzara. La escena provocó que varios asistentes se levantaran para mediar y que la comisión quedara interrumpida.

Denuncia por cinco delitos

En su denuncia, el portavoz de Vox solicita la imputación penal del concejal socialista por cinco delitos: atentado contra la autoridad pública por agredir a un concejal en el ejercicio de sus funciones, tentativa de lesiones, falta de respeto a la autoridad, delito de odio por las expresiones vertidas y desorden público por la interrupción de la sesión.

En un primer momento, desde el PSOE local negaron los hechos en los términos relatados por Vox y acusaron al portavoz de esta formación de "insultar de gravedad" e incluso de "amenazar de muerte" a miembros del grupo socialista. En un comunicado, los socialistas ribereños denunciaron que el edil de Vox lleva tiempo profiriendo "insultos, faltas de respeto, descalificaciones, amenazas y actitudes machistas" en plenos y comisiones.

Sin embargo, posteriormente fuentes del PSOE de Madrid confirmaron que Cermeño había reconocido su conducta y que entregará su acta de concejal.