La Comunidad de Madrid premia un año más a los "Héroes del Metro"

La Comunidad de Madrid ha reconocido hoy la profesionalidad, la entrega y la humanidad de 43 trabajadores de diversa índole por sus actuaciones ejemplares en la red de Metro a lo largo de 2025. Este reconocimiento, que ha entregado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, forma parte de la iniciativa anual "Héroes del Metro", que cumple 12 años poniendo en valor las obras decisivas de estas personas, en momentos críticos y de riesgo.

Entre esas 43 personas hay 23 empleados de estaciones, del Puesto Central y maquinistas, 15 profesionales de empresas de seguridad, cuatro agentes de la Policía Nacional y, por primera vez en la historia, una trabajadora del servicio de limpieza, Yancarla Durán, cuyas actuaciones resultaron determinantes para salvar vidas, evitar incidentes y proteger la integridad de los viajeros.

Historias verdaderamente heroicas

Entre las hazañas vividas por estos "héroes" de carne y hueso que transitan la capital, figura la de Alejandro Vallejos, oficial del cuerpo de Policía Nacional que, fuera de su horario laboral y acompañado de su hija de cuatro años, evitó que una mujer se arrojara a la vía en Puerta del Ángel. Una intervención similar fue la que llevó a cabo Yancarla, empleada del servicio de limpieza en la estación de Sainz de Baranda, cuando ayudó a un hombre que estaba sufriendo una parada cardiorrespiratoria.

Encontró 2.000 dólares y los devolvió

Emilio Palacios, técnico de línea del metro, encontró un sobre con 2.000 dólares en efectivo tirado en el andén de Nuevos Ministerios. Al contrario de lo que muchos harían, él se compadeció de la persona que debió perderlos. "Ese se queda sin vacaciones..." pensó Emilio, y lo reportó como un objeto perdido.

Otras actuaciones incluyen la de tres trabajadores que evitaron posibles altercados entre aficionados de fútbol del Rayo Vallecano y del Lech Poznán, el pasado 6 de noviembre, o la del maquinista que salvó a un viajero caído a la vía en la estación de Núñez de Balboa. Realizó señales luminosas hasta lograr detener el tren que circulaba por la vía contraria.

Metro de Madrid organiza este evento desde 2014 para elogiar y dar visibilidad a conductas ejemplares como estas, que reflejan el compromiso, la humanidad, y la profesionalidad de los empleados de la compañía, quienes trabajan cada día por hacer del suburbano un entorno un entorno más seguro, humano y confiable para los más de dos millones de viajeros que utilizan la red a diario.