La Comunidad de Madrid anuncia el cambio de nombre de dos estaciones de metro: estas son las dos paradas

Se preparan cambios en algunas líneas de metro de Madrid. Tal y como ha informado el Gobierno regional en un comunicado, dos estaciones de metro sufrirán modificaciones en su nombre. En concreto, la Comunidad de Madrid cambiará el nombre de las estaciones de Metro de Los Espartales, en la Línea 12, y Sierra de Guadalupe, en la Línea 1, que pasarán a denominarse Los Espartales-Coliseum y Sierra de Guadalupe-Universidad.

En el caso de Los Espartales, el nombre incluirá la referencia del Coliseum para indicar que se trata de la parada más cercana al estadio. El objetivo no es otro que facilitar la identificación para los aficionados que acudan al estadio, por lo que la nueva denominación entrará en vigor coincidiendo con el inicio de la temporada.

Asimismo, la estación contará con una decoración especial diseñada por el Getafe C.F. en colaboración con la Federación de Peñas del club. Entre los elementos previstos figuran distintos motivos identificativos de la entidad azulona y de su afición, así como la letra del himno del equipo, que podrá leerse en las escaleras de acceso.

"Hoy es un día para estar muy contentos y sobre todo para felicitar a las peñas y a toda la afición del Getafe porque lo han conseguido. Llevaban mucho tiempo pidiendo que el Coliseum estuviera presente también en el nombre de su estación de metro y desde la Comunidad de Madrid hemos querido escucharles y hacer realidad esa reivindicación", ha destacado en declaraciones a la prensa Jorge Rodrigo, consejero del ramo.

Otros cambios de nombre

Además de la estación de Getafe, la región también cambiará el nombre a la estación de Sierra de Guadalupe. En este caso, la parada pasará a llamarse Sierra de Guadalupe-Universidad para destacar su proximidad al Campus Sur de la UPM.

El cambio se producirá en las próximas semanas y, según ha explicado el Gobierno regional, estas modificaciones implican actualizar la señalética de la red y de los trenes, así como la megafonía de las paradas y los planos del suburbano madrileño, entre otros. Los trabajos necesarios para incorporar las nuevas denominaciones en las propias estaciones comenzarán la noche previa a su entrada en vigor.

No serán los primeros cambios

No es la primera vez que Metro de Madrid modifica el nombre de una estación para facilitar su identificación. Entre los cambios realizados en los últimos años figuran el de Metropolitano, que pasó a denominarse Vicente Aleixandre para evitar confusiones con Estadio Metropolitano.

También destaca el de Atocha, rebautizada como Estación del Arte por su cercanía al denominado Paseo del Arte; y el de Atocha Renfe, que recuperó la denominación de Atocha tras la liberalización del transporte ferroviario.