Comprobar resultado del sorteo del 11 del 11 de la ONCE: cupón ganador y lista de premios

¿Qué pasa si pierdes o se te rompe un boleto premiado?

Si has comprado tu cupón del Sorteo 11/11 de la ONCE a través de un vendedor oficial o en un punto de venta autorizado, lamentablemente, un cupón roto, perdido o robado no será válido según la normativa del sorteo, debiendo ajustarse en esos casos a la misma.