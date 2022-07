Cómo saber si nunca has pasado el Covid

La pandemia lleva en nuestras vidas más de dos años y la mayoría de la población se ha infectado, al menos una vez, de algunas de las variantes del Covid19. Sin embargo, no todos lo han hecho o son conscientes de ello, por lo que no sabemos realmente cuántas personas han pasado el virus, una información que podría ser relevante para científicos y expertos que buscan la erradicación de la enfermedad.

Para salir de dudas sobre si hemos contraído o no alguna de las variantes del coronavirus una de las respuestas podría ser un test serológico, pero que mida no solo los generados frente a la proteína S del virus, ya que esta no sirve para saber si la inmunidad viene por la infección natural o por la vacuna. Sino que también ha de medir los anticuerpos frente a la proteína N. Además, un test serológico puede no detectar estas proteínas si la infección se produjo hace tiempo, por lo que podría no ser seguro.

El test celular, la respuesta más fiable

Un test celular que informe sobre los anticuerpos frente a las proteínas S y N del Covid19 es la única respuesta para saber con seguirdad si hemos contraído o no la enfermedad durante estos dos años de pandemia, ya que la enfermedad ha podido confundirse con un catarro o una gripe.

La empresa alemana Microgen ha desarrollado un test de estas características que ya se comercializa en hospitales y responde a la duda que alguna vez todos nos hemos hecho: ¿Habré pasado el Covid19 sin saberlo? El test permite discriminar la inmunidad celular con la proteína N y S, además de medir la inmunidad celular en los casos necesarios, como los inmunodeprimidos y las personas vulnerables.

El motivo por el cual algunas personas no se han contagiado de Covid

Una de las causas podría ser que haya personas que no hayan estado en contacto con el virus. Aunque este sería el caso minoritario, ya que después de dos años de pandemia las posibilidades de no haber estado en contacto con alguna de las variantes del Covid son mínimas, pero puede ser el caso de personas que, por considerarse de riesgo, hayan extremado las preucaciones.

Otra posibilidad es el de la inmunidad por genética. Se trata de personas que se han expuesto al virus pero no se han contagiado, lo que se explicaría por el hecho de que al ingresar en las vías respiratorias, el Covid-19 no ha podido encontrar los receptores necesarios para acceder a las células.

Esto se debe a una fortaleza del sistema inmunitario que provoca una respuesta rápida y robusta para evitar que el virus se replique una vez que haya entrado en contacto con nuestro cuerpo. Esta respuesta está provocada por una genética y edad adecuadas, aunque también interviene un estilo de vida saludable.