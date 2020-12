¿Cómo comprar de forma segura por internet y evitar fraudes?

Un día te levantas y no tienes línea en tu móvil. Lo primero que piensas es que debe de ser un problema de tu compañía de teléfono así que la llamas. Pero no, te dicen que está todo correcto. Entonces, ¿qué está pasando?

Suko, el espía tecnológico de “El Hormiguero 3.0” nos da la solución. Si tu móvil no tiene línea lo primero que debes de hacer es comprobar tus cuentas bancarias. Si ves algún movimiento que tú no has hecho puedes estar siendo víctima de “Sim Swapping”, uno de los fraudes que más de moda están.

Vigila la tarjeta SIM del teléfono

Actualmente nuestro teléfono móvil en realidad es un duplicado de nuestra vida. Guarda nuestras fotos, videos, contraseñas e incluso cuentas bancarias. Todo en un solo dispositivo y almacenado en una única tarjeta, la SIM. Los ciberdelicuentes que practican el “Sim Swapping” copian nuestra tarjeta SIM, guardándose así toda la información de nuestro teléfono.

Una vez duplicada la tarjeta, los ciberdelicuentes pueden hacer realmente lo que quieran. Por ejemplo, has olvidado la contraseña de una de tus aplicaciones y para poder cambiarla pides que se te envíe un SMS con un código de recuperación. Si ese mensaje en vez de llegarte a ti le llega a la persona que ha duplicado tu tarjeta, va a tener un acceso directo a esa aplicación.

Sim Swapping, el método más utlizado por los ciberdelincuentes

Pero la pregunta del millón, ¿cómo te duplican una tarjeta SIM? Suko explica que las víctimas del “Sim Swapping” suelen haber sido estudiadas por los delincuentes. Normalmente ya han sufrido algún tipo de fraude, a través de una llamada, de un correo electrónico o incluso de un SMS, donde han sacado toda la información que necesitan para hacerse pasar por él y pedir un duplicado de la tarjeta.

María, victima de “Sim Swapping” cuenta en “El Hormiguero 3.0” que a ella se la copiaron a través de “una simple compra por Internet”. Contó que, aunque consiguió recuperar todo el dinero, llegaron a estafarle casi seis mil euros: 5.000 en transferencias y 600 en efectivo.

Ser rápidos y no tener abiertas más aplicaciones, claves para evitar el fraude

Para no sufrir las consecuencias de esta nueva moda de fraude, el espía tecnológico nos recomienda que siempre que hagamos un pago miremos rápidamente la aplicación del banco y que nunca tengamos otras aplicaciones abiertas cuando estemos haciendo alguna operación importante, como transferencias bancarias. Pero como dice Suko, “la seguridad al 100% no existe, ni existirá”