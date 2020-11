Cómo ocultar que estás en línea o escribiendo en WhatsApp

Vivimos en un mundo hiperconectado en el que da igual que estemos a una hora de nuestro sitio de trabajo, a kilómetros de nuestros familiares o que vivamos en la otra punta del planeta de esa persona que se ha vuelto viral en TikTok. Da igual, con un simple mensaje podemos comunicarnos con cualquier persona de manera instantánea.

Las nuevas tecnologías y sus aplicaciones se han convertido en un arma de doble filo. A la vez que podemos estar siempre presentes y dispuestos a contestar en cualquier momento del día a amigos o compañeros de trabajo, también es muy difícil marcar las fronteras entre la conexión y la desconexión. Hemos perdido la importancia que tiene el tener tiempo para nosotros mismos y hemos caído en el juego de la inmediatez, poniendo en riesgo nuestra propia salud, mental y física.

No obstante, los creadores de este tipo de plataformas se han dado cuenta de que si tener el móvil entre nuestras manos más tiempo de lo habitual ya es malo, que nos reclamen estar siempre localizables es peor. Por ello, aplicaciones como WhatsApp nos permiten escapar de las miradas de algún que otro contacto sin respeto por nuestra intimidad y nuestro tiempo.

Cómo no estar «en línea» cuando estamos en WhatsApp

Por el momento, WhatsApp no cuenta con ninguna funcionalidad que permita al usuario dejar de aparecer «en línea» cuando está dentro de la aplicación. Sin embargo, sí que existen distintos trucos con los que nos podemos evitar a aquellas personas que no queremos que sepan si estamos o no conectados.

El famoso "modo avión"

Es el más sencillo de todos los trucos, ya que conectando el "modo avión" restringimos la conexión a la red de nuestro «smartphone». Es decir, deshabilitamos nuestra conexión a internet y al meternos en WhatsApp podremos leer los mensajes sin ser detectados.

También podremos escribir la respuesta que no se enviará hasta que volvamos a activar la conexión a la red y no desvelará que en ese preciso momento hemos entrado a la aplicación.

Activar las notificaciones emergentes

Otra opción es activar las notificaciones emergentes y leer los mensajes (en el caso de que no sean muy extensos) en la pantalla de inicio de nuestro teléfono inteligente cuando nos los envían.

En iOS, esto se hace a través de «Ajustes» y, en Android, accediendo a «WhatsApp» > «Ajustes de aplicaciones» > «Notificaciones emergentes» > «Mostrar siempre elemento emergente». Para Android, hay que activar el Widget de WhatsApp, accediendo a la opción «Habilitar Widgets» en «Ajustes», pulsar sobre el de esta app y arrastrarlo hasta la pantalla.

A través de otras aplicaciones

Si esto no nos parece suficiente, también existen herramientas externas que, aunque conllevan que nos las instalemos en nuestro móvil, nos permiten realizar esta misma acción sin tener que deshabilitar la conexión de nuestro terminal.

Podemos optar por tres aplicaciones, entre otras muchas: 'Lectura Privada para WhatsApp', 'Unseen' o 'Invisibles: mensaje no visto'. Desde estas podremos consultar nuestros mensajes sin ser vistos «en línea».

Cómo hacer que no sepan que has escuchado un audio

Hasta ahora podíamos pasar desapercibidos al eliminar el doble «check azul» de los mensajes de texto que el usuario ha leído de una manera muy sencilla: entrando en Ajustes o Configuración, pinchando en Privacidad y desactivando la opción de «Confirmaciones de lectura».

No obstante, para los mensajes de voz también hay un truco. Si no queremos que alguien sepa que hemos escuchado un audio que nos ha enviado, tenemos que seleccionarlo y reenviarlo a un chat que tengamos con nosotros mismos, que es algo que se puede hacer si el usuario tiene guardado su propio número de móvil, donde lo podremos escuchar sin problema.

¿Demasiados grupos? Cómo hacer que no nos añadan a ninguno más

Hay grupos que pueden ser muy útiles para organizar un evento, sin embargo esos a los que llegan cientos de mensajes diarios que no contienen ninguna información relevante, sobran.

Entre las funcionalidades que ha ido añadiendo el servicio durante los últimos meses figura la de limitar el número de contactos que pueden añadirte. Esto se puede hacer fácilmente entrando en Ajustes o Configuración, «Cuenta» > «Privacidad» > «Grupos».

Se puede escoger entre tres opciones: «Todos», que implica que cualquier usuario de WhatsApp puede añadirte a un grupo; «Mis contactos», limita la posibilidad a aquellos que tienes guardados en la agenda; y, por último, «Mis contactos, excepto...» permite seleccionar a las personas en concreto que no quieres que te añadan a grupos.

Cómo abandonar un grupo sin que se note

Estar en ese grupo de WhatsApp por compromiso puede suponer un quebradero de cabeza y tampoco puedes irte sin que nadie lo sepa porque al resto de usuarios le aparece un mensaje de aviso en la conversación.

Sin embargo, hay un truco que consiste en quitar las notificaciones del grupo. Eso se consigue buscando el chat y, una vez dentro, pinchando en la pestaña de arriba donde aparece el nombre y la foto. Allí se encuentra la opción de «Silenciar».Al hacer clic encima, la aplicación dejará de enviar notificaciones al usuario cuando este reciba un nuevo mensaje y se puede escoger entre desactivarlas 8 horas, una semana o, incluso, para siempre.

Esto no implica que los chats desaparezcan completamente, por lo que, para completar la operación, habrá que archivar la conversación. Esta opción permitirá que no salgan las notificaciones y ayudará al usuario a vivir más tranquilo.

¿Quieres eliminar las pruebas de mensajes que nunca deberías de haber enviado?

En ciertas ocasionas enviamos mensajes de los que nos arrepentimos, ya sea por su intimidad, su contenido o porque nos hemos equivocado de contacto. Ahora se pueden eliminar, lo haya leído o no, pulsando sobre el mensaje y seleccionando «eliminar para todos», ya que si le damos a «eliminar para mi» al otro usuario le seguirá apareciendo aunque a nosotros no.

Ahora también la aplicación permite a los usuarios programar la desaparición de los mensajes siete días después de haberlos enviado a un usuario concreto, pero no se puede emplear de forma genérica.

Para utilizarla, hay que abrir WhatsApp e ir al chat en concreto en el que se quiere programar que los mensajes desaparezcan después de siete días. Un vez ahí, tienes que pulsar en el apartado superior en donde aparece el nombre del contacto.

Entre las opciones que se despliegan a continuación, como «Silenciar», «Personalizar tono» o «Guardar en fotos», podrás ver «Mensajes temporales». Si haces «clic» encima de la opción, y seleccionas la activación, todos los mensajes del chat que se envíen desde ese momento desaparecerán al cabo de siete días.

Sin embargo, debes tener en cuenta que la otra persona sabrá que estás utilizando la funcionalidad porque WhatsApp la avisará mediante un mensaje en pantalla. Asimismo, nada la impide hacer capturas de la conversación y guardarlas si lo desea.