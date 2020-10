¿Cuál es tu rol en los debates de Covid-19 en los grupos de Whatsapp?

Últimamente todos recibimos muchos mensajes. Demasiados mensajes. Tantos mensajes que cuando te paras a contestar no sabes ni qué decir. Claro, esto nos pasa a todos, porque todos, tenemos grupos de Whatsapp. Y cuando pensábamos que no había otra cosa peor que los grupos de padres del colegio, o incluso, el grupo de los vecinos de la comunidad, llega una pandemia mundial y sube el nivel.

¿Recibimos información por encima de nuestras posibilidades?

Y más mensajes y más notificaciones. Y tú mientras, un sábado a las 10:00h de la mañana, con tu bata y tu café en la mano no sabes si silenciar el grupo o directamente tirar el teléfono contra la pared. Claro que, a estas horas, conocemos a un tipo que seguro que está en pijama, tiene una taza de café en la mano y… sí sabe qué responder en los grupos de Whatsapp, porque él lo comenta todo.

¿Vas de sabelotodo o no te enteras de las últimas noticias?

Él es ese tipo de persona que sabe más que una abuela... y mira que las madres saben. Por otro lado, también está el que no se entera de nada y no hace más que preguntar de qué va el toque de queda, qué zonas han cerrado, qué se puede hacer y que no. Por eso, le lanzamos una pregunta… ¿Qué rol tenemos cada uno en los debates sobre COVID que se abren en los grupos de Whatsapp?