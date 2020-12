Cómo ver los mensajes eliminados en WhatsApp

Quien no arriesga, no gana. Esa era la mejor frase que definía a Whatsapp antes del 2017. Todos sabíamos que enviar un mensaje era lo más parecido a hacerse un tatuaje: algo permanente que no puedes borrar. No había forma de volver a atrás. Todos los mensajes, por mucho que te arrepintieras después, se quedaban guardados en el chat. Pero en 2017 todo cambió.

Whatsapp hizo público en 2016 que estaban empezando a estudiar la posibilidad de eliminar los mensajes una vez lo has enviado. Y ¡bum! Con la rapidez que caracteriza las nuevas tecnologías, un año después, todos los usuarios lo podían hacer. Aunque esta acción deja mucha curiosidad tras “este mensaje fue eliminado”. Si eres de esos, este artículo es para ti.

Como muchas veces han dicho los expertos de las tecnologías, todo lo que se hace en Internet deja huella y no es tan fácil eliminarlo por completo, como si nunca hubiese existido. Así que, ¡sorpresa! Los mensajes de Whatsapp se pueden recuperar.

Recuperar mensajes de WhatsApp a través de aplicaciones (para Android)

La manera más sencilla de recuperar mensajes eliminados en Android es descargarte una aplicación. Las más usadas son: WhatsRemoved+ y WAMR, que se dedican a guardar las notificaciones de tu Whatsapp, sean borradas o no. Todos los mensajes que recibimos sin tener la aplicación abierta generan una notificación en el móvil. Lo que hacen WhatsRemoved+ y WAMR es almacenar todas esas notificaciones, incluso aunque se eliminen posteriormente.

Pero hay que tener cuidado, de la misma forma que estás invadiendo la privacidad de la persona que decidió eliminar el mensaje, la aplicación también lo hace con la tuya, guardándose tus datos personales o tu lista de contactos.

Además, ninguna de estas aplicaciones son capaces de recuperar mensajes que hayan sido eliminados antes de su instalación. Por lo que, si justo quieres recuperar un mensaje que acaba de ser eliminado, ninguna de estas aplicaciones te valdrán.

A través del historial de mensajes

Si no quieres dar ninguna información personal a las aplicaciones, también puedes acceder al historial desde tu propio teléfono. Algunos Androids tienen una función para ver el contenido original del mensaje en el momento que llegó al teléfono.

En el caso de que tu móvil sea de los que sí pueden, solo tienes que:

Mantener pulsado el escritorio del teléfono y pulsar “Añadir widget”

En el menú busca “Ajustes” (no está disponible en todos los teléfonos)

Añade el widget y selecciona “Registro de notificaciones”. Dependiendo del teléfono varía el nombre.

Si no te aparece el widget puedes descárgarte la aplicación Nova Launcher y repetir el proceso. El resultado será el mismo.

A través de la copia de seguridad en el caso de iPhone

Este truco es el más complicado que funcione, ya que tienes que sacar tus dotes de brujo e intuir que la otra persona te va a borrar un mensaje. Pero si tienes ese sexto sentido, el resto es muy fácil. Solo tienes que hacer una copia de seguridad inmediatamente y volver a restaurarla cuando se borre el mensaje.

Todos estos consejos requieren paciencia y tiempo. Recuerda que de esta forma estás invadiendo la intimidad de la otra persona, por lo que te aconsejamos que no trates de investigar detrás de “el mensaje ha sido eliminado” porque muchas veces el haberlo suprimido tiene una razón. Ojos que no ven, corazón que no siente.