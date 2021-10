Las claves de Delta Plus, la nueva variante del coronavirus que ya ha llegado a España

LEER MÁS Cataluña detecta cinco casos de la variante Delta Plus del Covid-19

Los contagios de coronavirus en Reino Unido están desbordados desde julio de este año. Este domingo, han informado de 15.000 nuevos casos y el miércoles pasado se informó de 50.000 personas infectadas. La incidencia del país se sitúa en los 600 casos por cada 100.000 habitantes y la culpable es la nueva variante del virus, la Delta Plus, descendiente de la Delta.

Qué se sabe de la nueva variante: ¿es más contagiosa?

La nueva variante del Covid-19 se llama AY.4.2, también conocida como Delta Plus y se cree que está detrás del 6% de los casos de coronavirus registrados en Reino Unido las últimas semanas.

Esta nueva variante se detectó por primera vez en julio de 2021 y desde entonces, los datos de contagios no han parado de crecer. Actualmente, el país se encuentra en cifras que no veía desde hace tres meses y la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes no para de subir.

Los científicos aseguran que sería entre un 10% y un 15% más transmisible que la variante original, la Delta, y que contendría una serie de mutaciones que podrían dar al virus ventaja de supervivencia.

¿A qué países ha llegado?

El Govern de Cataluña ha informado este sábado de que ha detectado los cinco primeros casos de la nueva variante, aunque por el momento ha pedido "prudencia" y no alarmarse porque "se pueden contar con los dedos de una mano".

Además de Reino Unido, los expertos consideran que Delta Plus ya está presente en más o menos 44 países, entre los que se encontrarían EEUU o Dinamarca.

¿Habrá nuevas restricciones por culpa de esta variante?

En el caso de Reino Unido, su primer ministro, Boris Johnson, descartó que se fuesen a producir nuevos confinamientos por el aumento de los contagios en el país. A pesar de que el número de infectados está desbordado, esto no se está traduciendo en números preocupantes de hospitalizados.

El propio Johnson estableció que fueran las hospitalizaciones el factor determinante a la hora de llevar a cabo más restricciones. Si estas se descontrolasen, entrarían en vigor medidas como reestablecer la mascarilla obligatoria en interiores, volver al teletrabajo, Pasaporte Covid obligatorio en locales de ocio y potenciar la tercera dosis de las vacunas para reforzar los anticuerpos.