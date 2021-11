Una ciudad española se cuela en la lista de los 25 destinos para visitar en 2022 de National Geographic

La revista National Geographic ha elaborado un listado de los lugares más extraordinarios del planeta a los que viajar en 2022. Un ránking con 25 destinos en el que solo hay una ciudad española.

La selección "Best of the World 2022", incluye en la web de la revista vídeos y fotografías de cada uno de los 25 destinos y suma cinco enclaves españoles más que ha seleccionado el equipo de Viajes de la revista, líder en el mercado español.

Granada, entre los mejores destinos para viajar en 2022

Esta clasificación está dividida por categorías y Granada, único destino español elegido por estos expertos, aparece en las propuestas de viaje en familia junto a El Danubio, Costa Licia (Turquía), la Isla de Bonaire (Antillas) y la Costa Este de Maryland, en Estados Unidos.

La "Best of the World 2022" de National Geographic incluye además una categoría de cultura en la que recomienda visitar los Montes de Jingmai (China), Tin Pan Alley de Londres, Hokkaido y la cultura del pueblo ainu (Japón), la isla de Procida (Italia) y Atlanta, en Estados Unidos.

La revista distingue otras categorías como la sostenibilidad de los destinos, en la que recomienda visitar la cuenca minera del Ruhr Valley (Alemania) o el parque Nacional Yasuní de Ecuador, "Naturaleza", liderada por la franja del Caprivi (Namibia) y el cielo estrellado de Minnesota del Norte (Estados Unidos), y "Aventura", que incluye la ruta ciclista del Sena (Francia) y Costa Rica.

Además, la publicación ha sumado cinco destinos de España a esta selección global de los mejores viajes para 2022. Este apartado adicional incluye Menorca como nuevo gran destino cultural de España gracias a su apuesta por el arte contemporáneo y por la dinamización de la cultura talayótica; Somiedo en la categoría de aventura; la ría de Bilbao como ejemplo de turismo sostenible; y la Transpirenaica, el gran sendero de los Pirineos, como propuesta de turismo activo.