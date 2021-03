Cinco recetas con el rabo de ternera como protagonista

El rabo de ternera está muy presente en la mayoría de cartas de los restaurantes de nuestro país. Es un producto que tratamos como gourmet pero que cada día está más presenta en restaurantes, bares y domicilios en diferentes elaboraciones.

Este tipo de carne roja es un manjar para el paladar y que tras guisarlo puedes aprovecharlo para hacer diferentes platos. Es un ingrediente que te hará quedar bien en cualquier reunión con familia y amigos si sabes sacarle partido. Aquí te enseñamos cinco platos con el rabo de ternera como protagonista incluyendo su propio guiso.

Guiso de rabo de ternera al vino tinto

Un buen guiso del rabo de ternera es esencial para poder elaborar el resto de recetas. Para cocinar este plato necesitamos paciencia ya que es una carne dura y conlleva mucho tiempo de cocinado para que quede en su punto.

Guiso rabo de ternera al vino tinto | Luis Gutiérrez

Ingredientes

1kg de rabo de ternera

2 puerros

3 zanahorias

1 tomate

1 cebolla

2 dientes de ajo

aceite

sal

2 vasos de vino tinto

Agua

Preparación

Preparar un guiso de rabo de ternera es muy sencillo. Todo se basa en una buena cocción para que quede blando y tenga un rico sabor. Comenzaremos partiendo todas la verduras que apartaremos en un bol. Después rebozamos ligeramente los trozos de rabo con harina (no abusar) para marcarlos a fuego fuerte en el aceite. Una vez hemos marcado el rabo apartamos en una fuente.

En ese mismo aceite sofreímos las verdura previamente cortada hasta pocharla. Cuando esté dorada, añadimos los trozos de rabo y dejamos cocinar todo junto para que se unan los sabores y aromas. Después añadimos los dos vasos de vino tinto y agua hasta cubrir los ingredientes.

Ponemos el fuego alto para que arranque a cocer, una vez en ebullición bajamos la temperatura y dejamos el fuego bajo. Si el guiso lo hacemos en una cacerola tendremos que cocinar el rabo durante 4 horas para que quede blando. Si lo hacemos con una olla rápida será suficiente con cocerlo durante una hora u hora y media. Sabremos que está en su punto cuando la carne se separe del hueso sin dificultad.

Empanadillas de rabo de ternera

Una vez tenemos nuestro guiso será muy fácil elaborar este plato tan delicioso y sencillo. No harán falta muchos ingredientes ni complicarnos para cocinarlo.

Empanadillas rellenas de rabo de tenera | Luis Gutiérrez

Ingredientes

Rabo de ternera

Obleas para empanadillas

Aceite

Preparación

Necesitaremos comprar en el supermercado obleas para empanadillas para realizar este plato. Las venden de dos tamaños, más grandes y más pequeñas, eso queda al gusto de cada uno. Pondremos las obleas en la encimera y pasaremos a rellenar de carne con una cuchara. Después, freiremos con aceite abundante y dejaremos escurrir el aceite sobrante en papel absorbente. Podéis acompañarlas con salsa barbacoa.

Tacos de rabo de ternera

Otro de los platos que no te llevará mucho tiempo en elaborar y con el que sorprenderás a tus invitados. Además, no necesitarás de muchos ingredientes para cocinarlo.

Tacos de rabo de ternera | Luis Gutiérrez

Ingredientes

Rabo de ternera

175g de harina de maíz

265ml de agua templada

Sal

(medidas para 12 tortillas mexicanas)

Preparación

Las tortillas de maíz para los tacos son muy sencillas de realizar. Mezclaremos la harina, el agua y la sal en un bol y amasaremos con la mano hasta que se liguen los ingredientes. Posteriormente, haremos 12 bolitas que estiraremos con un rodillo hasta que queden finas. Cuando tengamos todas nuestras tortillas las podremos en una sartén (sin aceite) para cocerlas.

Sabremos que las tortillas mexicanas están en su punto cuando adquieran color tostado y salgan algunas pompas en el centro de las mismas. Cuando estén las pondremos en el plato y rellenaremos con las carne de rabo de ternera y unas ramitas de cilantro para disfrutar de nuestros tacos

Pan Bao relleno de rabo de ternera

Este plato si que sorprenderá a nuestros comensales. Sin embargo, tendremos que gastar más tiempo en prepararlo y la dificultad será un poco mayor que los anteriores.

Pan Bao rellenos de rabo de ternera | Luis Gutiérrez

Ingredientes

Rabo de ternera

250g de harina

8g de levadura fresca

20g de azúcar

120 ml de agua templada

15 ml de aceite vegetal

(medidas para 8 unidades)

Preparación

La elaboración de nuestra masa necesitará de dos levados para que suban los panes. Para comenzar, mezclamos la levadura, el azúcar y el aceite en el agua tibia hasta que se disuelva el azúcar. Una vez mezclado se lo añadimos a la harina.

Después, amasaremos en el bol hasta que este quede limpio y pasaremos a trabajar la masa encima de la mesa. Después de 10 minutos de amasado taparemos con un papel film para que doble su tamaño. Tardará entre 45 minutos y hora y media dependiendo de la temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo volveremos a amasar para quitar el aire a nuestra masa.

A partir de este momento dividiremos la masa en 8 bolas para dar forma a nuestros panes. Con un rodillo aplastaremos para dar forma ovalada. Una vez tenemos nuestra forma de pan bao untamos de aceite una de las mitades y doblamos por el medio. De esta manera podremos abrirlos cuando estén cocinados. Cuando tengamos los 8 panes doblados por la mitad, volveremos a dejar levar tapados con un trapo húmedo para que no se peguen. Tardarán entre 45 minutos y hora y media en crecer.

Ya solo nos queda poner nuestros panes al vapor. Lo podremos hacer con una vaporera, o bien, con el varoma de cualquier robot de cocina. Solo tendremos que tener nuestros panes al vapor durante 10 minutos para que estén listos y poder rellenarlos.

Croquetas de rabo de ternera

Este puede ser uno de los platos estrellas que se suele elaborar para disfrutar del rabo de ternera. Son muchos los restaurantes que incluyen estas croquetas en sus cartas.

Croquetas de rabo de ternera | Luis Gutiérrez

Ingredientes

Rabo de ternera

2 cucharadas de harina

Leche

Aceite

Nuez moscada

Sal

Huevos

Pan rallado

Preparación

Ponemos el aceite en la sartén a fuego medio y ponemos la harina para cocinarla. Tendremos que remover durante 5 minutos para tostarla y que nuestras croquetas no sepan a harina cruda. Después, vamos poniendo la leche poco a poco y no pararemos de remover para que vaya ligando la bechamel. Añadimos sal y nuez moscada al gusto. Cuando esté ligada la masa ponemos la carne de rabo de ternera y dejamos cocer con todos los ingredientes integrados. CONSEJO: Si la harina no se disuelve y quedan grumos no tengáis miedo de pasar la batidora por la masa. Nos ayudará a dejar todo más ligado y de manera más rápida.

Antes de formar nuestras croquetas dejaremos reposar las masa durante varias horas en la nevera. Para formarlas necesitaremos huevos batidos y pan rallado. Con la ayuda de dos cucharas hacemos la forma y la ponemos en el huevo batido, damos un par de vueltas y lo pasamos al pan rallado. Con las manos terminamos de hacer forma y pasaremos a freírlas. Una vez fritas dejar escurrir el aceite sobrante encima del papel absorbente.