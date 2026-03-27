Chapu Apaolaza, sobre la eutanasia de Noelia: "El fracaso de una civilización encarnado en una chica de 25 años"

La muerte de Noelia Castillo, la joven de 25 años que ha recibido la eutanasia tras casi dos años de batalla judicial, ha abierto un profundo debate sobre las implicaciones de un caso tan completo. El periodista Chapu Apaolaza cuestiona el significado ético del caso y el papel de la sociedad.

"La puntilla de la esperanza estaba programada para las 18:00 de la tarde", señala en su cierre en La Brújula, sobre el momento en el que se produjo la muerte asistida en un hospital de Sant Pere de Ribes (Barcelona). "A esa hora este país se asomó a uno de sus abismos éticos, en nombre precisamente del progreso", añade.

Apaolaza describe la escena en contraste con la vida cotidiana: "La esperanza murió a la hora de la merienda de los niños, mientras los chavales jugaban en los parques", lamenta.

El periodista critica el modelo de eutanasia y su aplicación, cuestionando que pueda considerarse un avance: "Cuesta creer a quienes nos hablan de muertes dignas", afirma. "No es digno entregarse para que nos mate una mano anónima, la decisión colegiada de un comité".

Sus palabras llegan tras un proceso judicial que avaló en varias instancias la decisión de Noelia. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como el Tribunal Supremo y el Constitucional concluyeron que la joven tenía capacidad para decidir, tras ser evaluada por distintos profesionales que certificaron que comprendía la gravedad del proceso y que su petición era libre.

Pese a ello, Apaolaza enmarca el caso en una crítica más amplia: "Se desechan a los débiles y se matan en nombre de la vida", sostiene. En su opinión, lo ocurrido no es solo una decisión individual, sino el reflejo de un problema colectivo.

"El fracaso de una civilización encarnado en una chica de 25 años", concluye. El padre de Noelia trató de frenar el proceso por vía judicial, mientras que su madre apeló públicamente hasta el último momento a que reconsiderara su decisión: "¿Qué puedo hacer más por ti para que salga de ti?".