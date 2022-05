Caso Esther López: El revelador dato que aportó a la Guardia Civil el testigo que encontró el cuerpo

Su nombre es José María, tiene 47 años y es de Salamanca. Es la persona que encontró el cuerpo de Esther López el pasado 5 de febrero en Traspinedo. Se trasladó desde su ciudad para unirse a la búsqueda pero no lo hizo formando parte de las batidas organizadas, sino de forma individual.

Son datos que se han conocido tras el levantamiento del secreto de sumario de su declaración a la Guardia Civil que recoge El Confidencial. Cuando encontró el cadáver llevaba en torno a una hora de búsqueda. Se desplazó con la intención de ayudar dados los nulos resultados conseguidos hasta entonces.

El testigo señala que el cuerpo se veía a "simple vista"

“He llegado sobre las 9:30 y he aparcado el coche en el restaurante ‘La Maña’. No conocía de nada a Esther". Tras andar por varios caminos llegó a la curva en la que se encontraba el cuerpo de Esther López: "A unos quince metros de pasar el cruce, a simple vista, he observado el cuerpo de una persona. Estaba de espaldas. Llamé inmediatamente para avisar. Enseguida llegó un coche de la Guardia Civil. Durante el tiempo que estuve esperando ninguna persona manipuló el cuerpo ni se acercó a él", aseguró en su declaración a los agentes.

La duda es saber si el cuerpo siempre estuvo ahí o fue trasladado. El teléfono móvil de Esther apareció junto a su cuerpo y sin ninguna huella lo que indica que fue limpiado.

La policía descarta la muerte por atropello

Los análisis del ERAT, el Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, no han encontrado huellas de frenada ni restos de ningún accidente en la carretera VP-2303 kilometro 0,800, junto a la cuneta donde un hombre encontró el cuerpo de Esther el 5 de febrero, por lo que creen que el cuerpo de Esther fue colocado allí. Se basan en la forma en la que fue encontrada, boca abajo, con la mejilla sobre el suelo, las piernas pegadas al cuerpo y los brazos paralelos, postura que difiere mucho de la típica, que es más deslavazada. La mochila y el móvil que aparecen junto al cuerpo están colocados, y el teléfono móvil, completamente limpio.

El análisis del coche, un Volkswagen T-Roc de renting bastante nuevo revela que tiene un pequeño golpe bajo el parachoques delantero, es decir que sí pudo dar un golpe, leve, a una persona. No hay rastro de un atropello grave ni mortal, al menos en el coche. En el maletero se han encontrado restos de ADN de tres personas: Óscar, Esther y otra muestra perteneciente a una persona que no está identificada, o al menos nosotros no sabemos quién es. Por este motivo, la Guardia Civil no descarta la participación de una tercera persona en la muerte de Esther López o en el traslado de su cuerpo hasta la cuneta donde fue encontrada.